Malore per un tifoso al Meazza, Bastoni fa fermare Inter-Udinese: praticato massaggio cardiaco

Un malore per un tifoso nel settore del primo anello blu di San Siro ha portato allo stop di Inter-Udinese, sfida di Coppa Italia. Il capitano nerazzurro, Alessandro Bastoni, si è accorto, in occasione di un calcio d’angolo, del malore del tifoso sugli spalti, con l’arbitro Massimi che ha fermato il gioco.

Inter-Udinese, malore sugli spalti: la partita di Coppa Italia è rimasta sospesa per 6 minuti

Infermieri e operatori del soccorso sono subito così intervenuti, in particolare con quello che sembra un massaggio cardiaco per il tifoso. Sembra sia stato utilizzato anche il defibrillatore. Al termine delle operazioni di soccorso, il gioco è ripreso dopo circa 6 minuti di interruzione. Il tifoso colto dal malore, che si trovava in una zona molto vicina al campo alle spalle della porta dell’Udinese, è stato portato via dagli spalti su una barella, tra gli applausi di tutto San Siro. E alla ripresa del gioco, l’Inter ha trovato la rete del 2-0 con Asllani, direttamente da calcio d’angolo.