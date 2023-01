Marina di Camerota, Asd Antonio Esposito, Santa Cecilia e Feldi Eboli: triangolare all’insegna dell’amicizia

Divertimento, amicizia, allegria e coesione. Sono questi alcuni dei messaggi che hanno voluto dare in questo inizio 2023 tre delle società del nostro territorio, sempre disponibili a promuovere temi sensibili a tutti noi spettatori e amanti del calcio.

Non a caso, anche quest’anno, dopo le vacanze natalizie, l‘Asd Antonio Esposito, il Santa Cecilia, e il gruppo under 15 dell’interessatissimo progetto della Feldi Eboli, hanno dato vita ad una bellissima giornata all’insegna dello sport, ritrovandosi tutti al Palazzetto ‘Federico Giuliani’ di Marina di Camerota.

L’iniziativa nel segno del divertimento per iniziare con il piede giusto il 2023

Preparata da diverse settimane, la giornata è andata per il meglio lasciando a giovani, dirigenti ed allenatori bei momenti di felicità ed evasione dopo i brutti anni trascorsi. L’incontro tra le società ha racchiuso l’intera giornata con un appuntamento datosi già in mattinata per consentire ai ragazzi di fare conoscenza e di dar vita ad un intenso allenamento congiunto.

Giornata poi proseguita in un locale del posto, aperto a dare disponibilità per far ritrovare i ragazzi e i dirigenti della società. Così come ben disposti sono stati i gestori del neo ‘Museo del Mare‘, capaci di accogliere il gran numero di persone dopo una suggestiva passeggiata sul lungomare di Marina di Camerota.

Dal triangolare alla passeggiata sul lungomare di Marina di Camerota

Giornata, ovviamente, che oltre queste belle iniziative ha dato vita anche ad un combattuto triangolare che ha certamente regalato una conclusione degna della splendida giornata trascorsa in compagnia. La consegna da parte dei padroni di casa di targhe celebrative riguardanti la giornata e del consigliatissimo libro ‘Rombo di Tuono‘ sono stati l’ultimo atto di questo evento.