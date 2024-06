Tamberi trema, poi con le molle nelle scarpe vola a 2,37, vince l’oro agli Europei e abbraccia Mattarella

Mostra le molle nelle scarpe e si toglie la maglia dopo aver saltato 2,34 quando aveva già il titolo Europeo di salto in alto in tasca. Fa impazzire l’Olimpico e il presidente della Repubblica Mattarella… Fa tremare a 2.29 quando sembra ad un passo dalla resa.

Tamberi mostra le molle nelle scarpe

Tamberi decolla al terzo tentativo a 2,29 dopo aver rischiato l’eliminazione

Si dispera, si mette le mani in faccia… Non vuole lasciare senza medaglie, senza quell’oro che voleva a tutti i costi in attesa di difendere quello olimpico tra poche settimane a Parigi. Poi tira il salto da fuoriclasse al terzo terzo tentativo a 2,29. Sale l’adrenalina ed inizia lo show. Fa 2.31 al primo tentativo e vince la gara ma lui vuole di più Salta 2,34, il pubblico è in visibilio, mostra le molle, mostra i muscoli ma poi si gira e chiede 2,37. Un test in vista delle Olimpiadi.

Macché Tamberi è animale da gara ed ormai non lo ferma più nessuno. Dimentica per un attimo di aver vinto e si concentra sull’asticella a 2.37, la supera al primo tentativo.

Tamberi salta 237

Lo show con le molle dopo il balzo a 2.34 e il capolavoro a 2.37, l’abbraccio con il presidente della Repubblica

Chapeau, è trionfo con il record dei campionati. L’Olimpico è ai piedi dell’uomo con mezza barba. Mattarella sorride, lui inizia il suo show… Bacia la moglie, Chiara Bontempi, poi sale i gradoni dell’Olimpico ed abbraccia il presidente della Repubblica che pochi istanti prima aveva voluto stringere la madre a Nadia Battocletti, oro nei 10.000 metri dopo il trionfo dei 5000 metri. In una serata che ha celebrato anche l’argento di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli con 47″50.