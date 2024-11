Mike Tyson è Iron per un round: vince Paul ai punti, ma è polemica per lo streaming in tilt di Netflix

A 58 anni resta in piedi per 8 round ma non riesce a vincere il match ai punti. Mike Tyson è stato sconfitto dal 27enne pugile YouTuber Jake Paul dopo un promettente inizio. Con il trascorrere delle riprese l’azione di Iron Mike si è leggermente appannata e l’avversario è riuscito a piazzare i colpi che gli hanno permesso di vincere l’incontro con decisione unanime dei giudizi (80-72 per un giudice, 79-73 per gli altri due).

Un duello atteso ma i 70 mila dello stadio di Arlington, Texas, di colpi spettacolari ne hanno visti davvero pochi. Non sono mancate le provocazioni durante l’incontro come le linguacce provocatorie di Paul dopo un colpo. Alla fine però il giovane avversario ha abbracciato il campione in segno di rispetto. Tyson si è detto soddisfatto della sua performance. Per molti assistere all’incontro evento è stata una chimera tra Mike Tyson e il pugile-youtuber Jake Paul è stato una chimera. Al termine del match tra Katie Taylor e Amanda Serrano si sono registrati i primi problemi di streaming con i social che in pochi istanti si sono intasati di numerose segnalazioni da parte degli utenti Netflix per problemi sui server in ogni angolo del mondo, Italia compresa.

La piattaforma streaming, al suo debutto nella trasmissione di uno sport da combattimento, sembra non aver retto l’afflusso dei tantissimi appassionati pronti a seguire il ritorno sul ring di Iron Mike, oggi 58enne, contro il giovane 27enne Paul. Netflix ha cercato di correre ai ripari ma, nonostante ciò, in molti non hanno potuto seguire l’atteso incontro di Tyson dopo aver trascorso una notte insonne per rivedere all’opera uno dei miti della boxe.

Molti spettatori si sono rivolti a Twitter/X e Bluesky per esprimere le proprie frustrazioni con i problemi di streaming e buffering prima e durante il combattimento. L’incontro era programmato per otto round da due minuti, anziché i normali tre minuti e 10 o 12 round della maggior parte dei combattimenti professionistici. I rappresentanti di Netflix non hanno rilasciato alcuna e-mail all’Associated Press sui problemi di streaming riscontrati dagli spettatori prima o durante il combattimento.