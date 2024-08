Musetti show e super Paolini-Errani, il tennis dopo 100 anni si gioca le medaglie alle Olimpiadi

Impresa di Lorenzo Musetti che ha battuto Alexander Zverev, campione olimpico in carica, ed è approdato alle semifinali del singolare maschile dei Giochi di Parigi 2024.

Il toscano, 22enne, numero 16 del mondo e 11 del seeding, è il primo azzurro a raggiungere le semifinali in singolo in un torneo olimpico “vero” a distanza di 100 anni dalla medaglia di bronzo vinta, sempre a Parigi, nel 1924 dal barone Uberto De Morpurgo. Poi hanno vinto medaglie ma soltanto “dimostrative” Nicola Pietrangeli, Paolo Canè e Raffaella Reggi. Oggi l’azzurro ha sconfitto nei quarti di finale il più quotato tedesco, numero 4 del ranking internazionale e terza forza del tabellone, col punteggio di 7-5 7-5.

In semifinale Musetti affronterà il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic, numero due del mondo e primo favorito del torneo, e il greco Stefanos Tsitsipas, 11 del classifica Atp e ottava testa di serie del seeding a cinque cerchi. Una pagina di storia l’avevano scritta poche ore prima Jasmine Paolini e Sara Errani che hanno conquistato la semifinale nel doppio femminile superando le britanniche Katie Boulter ed Heather Watson col punteggio di 6-3 6-1.

Paolini ed Errani dominano contro le britanniche Boulter e Watson: ‘Restiamo in focus per il prossimo impegno’

“Eravamo cariche, abbiamo fatto un ottimo match tennisticamente e tatticamente. Siamo state lucide tutto il tempo, molto cariche. E a tennis abbiamo giocato proprio bene quindi siamo contente ma rimaniamo ‘focus’, concentrati per domani. Era quello che volevo, quello per cui ho lavorato tutto l’anno” -ha riferito Sara Errani al termine del match. “Per adesso ci concentriamo su domani, abbiamo una semifinale da giocare. Ora cercheremo di capire come affrontarle però l’obiettivo è scendere in campo domani e fare una buona partita” – ha aggiunto Jasmine Paolini.