Salernitana-Sassuolo 3-0, pagelle e highlights: immenso Gyomber, sacrificio e qualità per Kastanos

Tre punti di platino per la Salernitana che disintegra il Sassuolo con una partita perfetta ed un sonante 3 a 0 che vendica la pesante sconfitta dell’andata (0-5). I granata allungano la striscia positiva a otto gare firmando un record per la storia del club campano.

Pirola e Dia, granata in fuga dopo venti minuti

Ventiduemila spettatori e due sorprese nell’undici iniziali che Paulo Sousa ha messo in campo nella delicata sfida dell’Arechi. Lovato in luogo dell’austriaco Daniliuc e il ritorno in campo dal primo minuto del norvegese Botheim per Piatek. I padroni di casa partono con il piglio giusto e trovano il vantaggio all’8′ con Pirola che sorprende la difesa neroverde e infila Consigli su assist di testa di Gyomber. I granata insistono con trame ficcanti sull’asse Vilhena-Kastanos-Candreva con l’ex doriano che centra l’esterno della rete da buona posizione.

Al 20′ raddoppio della Salernitana al termine di una manovra spettacolare con Gyomber che serve Botheim in area che fa una sponda perfetta per Dia che trova l’undicesimo gol. Il Sassuolo prova a reagire e si rende pericoloso prima con Laurienté, palla di poco a lato, e poi con Frattesi che trova la risposta di Ochoa. Gli ospiti provano ad intensificare la manovra offensiva ma i campani sono bravi a chiudere ogni spazio ed a conservare il doppio vantaggio fino al termine del primo tempo.

Lassana Coulibaly chiude il conto nella ripresa e la Salernitana si avvicina alla salvezza

Dionisi getta nella mischia Pinamonti per Frattesi ma è Kastanos ad avere una buona chance con un tiro dal limite che termina di poco alto. Il Sassuolo si riaffaccia dalle parti di Ochoa con Ferrari che gira a lato da buona posizione. La Salernitana non concede spazi e si fa pericolosa ancora con Kastanos che si inserisce bene in area ma non riesce a concludere in maniera efficace. É il preludio al terzo gol che arriva con una bella combinazione tra Candreva, Dia e Coulibaly che riceve lo scarico dal limite e infila Consigli nell’angolino basso.

Subito dopo Ochoa salva su Thortsvedt. L’ultimo sussulto è una conclusione da buona posizione di Candreva che trova la riposta del portiere del Sassuolo. La Salernitana mantiene i 7 punti di vantaggio sul quart’ultimo posto con all’orizzonte il derby del 29 aprile, ore 15, con il Napoli al Maradona San Paolo.

Le pagelle: Pirola segna e non sbaglia un colpo, gran rientro di Botheim, super Coulibaly

Ochoa 6,5: risponde presente alla grande su Frattesi e Thortsvedt.

Lovato 7: titolare a sorpresa, non concede un millimetro agli avanti neroverdi. Puntuale, pulito e coraggioso nelle giocate di anticipo. (26′ st Trost Ekong 6: entra per far da bodyguard a Pinamonti che non conclude mai verso la porta di Ochoa. Missione compiuta).

Gyomber 8: gli aggettivi si sprecano per lo slovacco che oltre ad essere perfetto in fase difensiva si scopre assist man con il Sassuolo. Metto lo zampino su due dei tre gol. (42′ st Piotek sv)

Pirola 7,5: si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e da bomber di razza sblocca il risultato. In fase difensiva non concede nulla agli avversari. Esce per infortunio.(13′ st Bronn 6: rischia grosso con un’entrata acrobatica, incassa il giallo e prende le misure degli avversari non sbagliando più nulla).

Kastanos 7: Sousa gli ha dato fiducia e lui lo ripaga alla grande con una prestazione super sull’out di destro. La catena con Candreva funziona alla grande e la Salernitana vola.

Coulibaly 8: a Torino era mancato il leone maliano che con il Sassuolo è tornato a ruggire ed a far mangiare la polvere agli avversari. Inesauribile, firma un gran gol su assist di Dia.

Vilhena 7: quantità e qualità per l’olandese che recupera, cuce e ricuce. Gioca ogni pallone con saggezza e, rispetto alle precedenti esibizioni, anche con grande continuità. (26′ st Bohinen 6: entra a giochi fatti e gestisce con sapienza i palloni che transitano dalle sue parti).

Bradaric 6,5: si propone con grande continuità sull’out sinistro e si rende protagonista anche di alcune giocate di qualità. Non sempre preciso sull’ultima finalizzazione.

Candreva 7: con Kastanos forma un asse invalicabile per gli esterni del Sassuolo e micidiale in fase di ripartenza.

Dia 7,5: si fa trovare pronto sull’assist di Botheim e ritorna al gol dopo un mese, l’undicesimo stagionale. Lavora bene i palloni che ha a disposizione e fornisce a Coulibaly l’assist del tris.

Botheim 7: gran rientro per il norvegese che offre la sponda del secondo gol a Dia ed attacca con efficacia gli spazi, sacrificandosi anche in fase di ripiego. Finalmente ha avuto lo spazio che meritava. (26′ st Mazzocchi 6: la grande galoppata finale dimostra che la gamba c’è e che è pronto per rientrare dal primo minuto anche se sarà difficile strappare una maglia da titolare a Kastanos).

Salernitana-Sassuolo 3-0, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Sassuolo delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

In tribuna Iervolino con Fimmanò e in basso il governatore De Luca

Pirola si infila tra le maglie neroverdi…

… e sblocca il risultato per i granata su assist di Gyomber

La conclusione di Candreva termina sull’esterno della rete

Dia si inserisce sulla sponda di Botheim…

… e firma il 2 a 0

La pericolosa conclusione di Laurienté

Ochoa alza in angolo su conclusione di Frattesi

Ferrari anticipa i difensori della Salernitana ma la sua conclusione termina sul fondo

Colulibaly riceve da Dia…

… e infila Consigli in buca d’angolo

Ochoa salva su Thortsvedt