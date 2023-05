Spalletti, parole che sanno di addio al Napoli: ‘Ho definito tutto, l’esito lo dice la società’

Suonano quasi come un addio le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter di domenica 21 maggio (ore 18), terz’ultimo atto di una stagione coronato dal terzo scudetto della storia per i partenopei.

Spalletti: ‘Di come è andata la cena deve dirlo il presidente, per quello che devo fare non servono le ali’

“Di come è andata la cena deve dirlo il presidente. Io ho definito tutto in quella cena, ho chiarito tutto da quella sera, se volete fare acqua fuoco, fuocherello, io non lo faccio. L’esito lo dice la società, ce lo siamo detti lì e non la dico io” – ha spiegato l’allenatore che ha anche replicato alle dichiarazioni di De Laurentiis.

“Tarpare le ali non so cosa vuol dire, dovete chiederlo al presidente. Questo non è inerente a quello che ci siamo detti quella sera a cena. Per quello che avrò da fare io non ci vogliono due ali, ci vogliono stivali, senza ali. Non ho da volare”. – ha aggiunto sottolineando che… “Il Napoli avrà un futuro importante, sono stati fatti passi concreti. E’ più facile lavorare ora che quando sono arrivato”.

‘Non è vero che sono in attesa di un’altra squadra da allenare’

Spalletti ha smentito contatti con altri club: “Non è vero che sono alla ricerca o in attesa di altra squadra da allenare, falso, chi lo scrive scrive il falso. O lo scrive perché gli è stato detto di scriverlo. La Juve? ma mamma mia…”. Tra i papabili ad approdare sulla panchina del Napoli c’è Thiago Motta, protagonista di un’ottima stagione con il Bologna dopo aver centrato la salvezza con lo Spezia.