Ochoa vola in finale di Gold Cup con il Messico: l’ultimo atto con Panama, in ritiro a Fiuggi

Il Messico di Memo Ochoa ha battuto la Giamaica 3-0 ed ha centrato la sua undicesima finale della Concaf Gold Cup.

Partita subito in discesa per i centroamericani con Henry Martín che ha segnato dopo 80 secondi firmando la sua nona rete in Nazionale, la terza nel torneo. Il gol del 2 a 0 è stata firmata da Luis Chávez con un delizioso calcio di punizione al 30′ minuto.

Giamaica-Messico 0-3, El Tricolor avanti dopo 80′ secondi con Martin

Il calciatore era stato tra i pochi a salvarsi della spedizione messicana in Qatar realizzando anche in quella circostanza una marcatura su punizione. Nella ripresa la ciliegina sulla torta con il tris di Roberto Alvarado.

Il Messico affronterà Panama, che a sorpresa ha superato gli Usa ai rigori, nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio a Inglewood, in California, con calcio d’inizio fissato per l’1:30, ora italiana. El Tricolor va a caccia della nona Gold Cup.

La finalissima con la sorpresa Panama lunedì 17 luglio, Ochoa salta la prima parte del ritiro della Salernitana

Praticamente inoperoso Ochoa che ora sogna di coronare il suo 2023 da protagonista, dopo la firma sulla salvezza della Salernitana, alzando la Gold Cup e mettendo a tacere chi in madre patria aveva criticato la sua convocazione.

Gli impegni con la Nazionale faranno saltare la prima parte del ritiro al portiere granata che a questo punto dovrebbe aggregarsi al gruppo a Fiuggi.