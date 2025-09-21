Pagelle Giugliano-Salernitana 1-2: Donnarumma eroe, Ferraris e Ferrari decisivi

La Salernitana in testa alla classifica del girone C di serie C a punteggio pieno
La Salernitana soffre ma vince per la terza volta in rimonta in questo inizio di stagione sul campo del Giugliano, conquistando tre punti fondamentali. Al “De Cristofaro” i granata vanno sotto subito con il gol di Nepi, ma reagiscono con personalità e qualità: prima il gioiello di Ferraris per il pareggio, poi il guizzo di Ferrari nel finale che vale il successo. Mattatore assoluto Donnarumma, autore di una parata salva-risultato su Prado all’82’.
I granata ribaltano l’iniziale vantaggio di Nepi, il portiere decisivo nel finale
I campani hanno mostrato carattere, pur con qualche incertezza a centrocampo e in difesa, ma la vittoria finale porta entusiasmo e fiducia per il prosieguo della stagione. Nel corso della partita è stato chiamato in due circostanze l’intervento del Var. Nel primo caso non è stato concesso rigore ai granata per fallo su Villa mentre nella ripresa i padroni di casa un penalty per un contatto tra Balde e Golemic prima della conclusione alle stelle da Prado.
La vittoria permette ai granata di consolidare la vetta della classifica a punteggio pieno con 15 punti. Mercoledì 24 settembre la Salernitana tornerà in campo contro il Cerignola all’Arechi con calcio d’inizio alle 18:30.
Le pagelle della Salernitana: Cabianca sfortunato, De Boer a sprazzi
Donnarumma 8: Il migliore in campo. Tiene in vita la squadra con almeno tre interventi decisivi, tra cui il miracolo su Prado a dieci dalla fine. Reattivo, sicuro, determinante.
Cabianca 6,5: Spinge bene sulla corsia destra e si rende pericoloso anche con una conclusione da fuori. Costretto al cambio per un problema fisico.
dal 18′ st Matino 6: Subentra a Cabianca: partita ordinata, soffre un po’ la fisicità di Prado ma regge.
Golemic 6,5: Qualche difficoltà nei primi minuti, poi prende le misure agli attaccanti avversari e guida la retroguardia con esperienza.
Frascatore 6,5: Poco appariscente ma molto efficace. Chiude bene negli uno contro uno e si fa trovare pronto nei momenti di pressione.
Villa 6: Alterna cose buone ad errori. Sfiora il gol del vantaggio, ma manca di precisione nei momenti decisivi.
Quirini 5,5: Parte titolare ma non convince: impreciso nei passaggi e poco incisivo in fase di copertura. Rimpiazzato nell’intervallo.
dal 1′ st Tascone 6: Entra per dare più equilibrio alla mediana. Compito svolto senza strafare, utile nel recupero palla.
Capomaggio 6,5: La sua giocata illuminante per Ferraris vale il pareggio. Distribuisce bene i palloni e mostra qualità in cabina di regia.
De Boer 5,5: Prestazione sottotono. Fatica a trovare i tempi giusti, appare impreciso e poco lucido.
dal 38′ st Varone sv: Entra nel finale senza lasciare traccia.
Anastasio 5,5: Generoso ma confusionario. Corre tanto, però sbaglia troppo in fase di rifinitura.
dal 1′ st Ubani 6: Subentra con buon piglio: prova a dare profondità, si rende utile nella spinta offensiva.
Inglese 6: Vicino al gol in un paio di occasioni, colpisce anche una traversa poi annullata per fuorigioco. Prestazione sufficiente, ma senza acuti.
dal 22′ st Ferrari 7: Il guizzo decisivo da rapinatore d’area gli vale mezzo voto in più. Entra dalla panchina e decide la partita: cinico.
Ferraris 7,5: Gol di grande classe per l’1-1 e prestazione generosa su tutto il fronte offensivo. Leader tecnico della squadra.