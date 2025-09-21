Notizie Audaci

Pagelle Giugliano-Salernitana 1-2: Donnarumma eroe, Ferraris e Ferrari decisivi

DiRedazione

Pubblicato: 21 Set, 2025 - ore: 19:45 #Donnarumma, #Ferrari, #Ferraris, #pagelle Giugliano Salernitana
Il gol di FerrarisIl gol di Ferraris

La Salernitana in testa alla classifica del girone C di serie C a punteggio pieno

La Salernitana soffre ma vince per la terza volta in rimonta in questo inizio di stagione sul campo del Giugliano, conquistando tre punti fondamentali. Al “De Cristofaro” i granata vanno sotto subito con il gol di Nepi, ma reagiscono con personalità e qualità: prima il gioiello di Ferraris per il pareggio, poi il guizzo di Ferrari nel finale che vale il successo. Mattatore assoluto Donnarumma, autore di una parata salva-risultato su Prado all’82’.

I granata ribaltano l’iniziale vantaggio di Nepi, il portiere decisivo nel finale

I campani hanno mostrato carattere, pur con qualche incertezza a centrocampo e in difesa, ma la vittoria finale porta entusiasmo e fiducia per il prosieguo della stagione. Nel corso della partita è stato chiamato in due circostanze l’intervento del Var. Nel primo caso non è stato concesso rigore ai granata per fallo su Villa mentre nella ripresa i padroni di casa un penalty per un contatto tra Balde e Golemic prima della conclusione alle stelle da Prado.

La vittoria permette ai granata di consolidare la vetta della classifica a punteggio pieno con 15 punti. Mercoledì 24 settembre la Salernitana tornerà in campo contro il Cerignola all’Arechi con calcio d’inizio alle 18:30.

Le pagelle della Salernitana: Cabianca sfortunato, De Boer a sprazzi

Donnarumma 8: Il migliore in campo. Tiene in vita la squadra con almeno tre interventi decisivi, tra cui il miracolo su Prado a dieci dalla fine. Reattivo, sicuro, determinante.

Cabianca 6,5: Spinge bene sulla corsia destra e si rende pericoloso anche con una conclusione da fuori. Costretto al cambio per un problema fisico.

dal 18′ st Matino 6: Subentra a Cabianca: partita ordinata, soffre un po’ la fisicità di Prado ma regge.

Golemic 6,5: Qualche difficoltà nei primi minuti, poi prende le misure agli attaccanti avversari e guida la retroguardia con esperienza.

Frascatore 6,5: Poco appariscente ma molto efficace. Chiude bene negli uno contro uno e si fa trovare pronto nei momenti di pressione.

Villa 6: Alterna cose buone ad errori. Sfiora il gol del vantaggio, ma manca di precisione nei momenti decisivi.

Quirini 5,5: Parte titolare ma non convince: impreciso nei passaggi e poco incisivo in fase di copertura. Rimpiazzato nell’intervallo.

dal 1′ st Tascone 6: Entra per dare più equilibrio alla mediana. Compito svolto senza strafare, utile nel recupero palla.

Capomaggio 6,5: La sua giocata illuminante per Ferraris vale il pareggio. Distribuisce bene i palloni e mostra qualità in cabina di regia.

De Boer 5,5: Prestazione sottotono. Fatica a trovare i tempi giusti, appare impreciso e poco lucido.

dal 38′ st Varone sv: Entra nel finale senza lasciare traccia.

Anastasio 5,5: Generoso ma confusionario. Corre tanto, però sbaglia troppo in fase di rifinitura.

dal 1′ st Ubani 6: Subentra con buon piglio: prova a dare profondità, si rende utile nella spinta offensiva.

Inglese 6: Vicino al gol in un paio di occasioni, colpisce anche una traversa poi annullata per fuorigioco. Prestazione sufficiente, ma senza acuti.

dal 22′ st Ferrari 7: Il guizzo decisivo da rapinatore d’area gli vale mezzo voto in più. Entra dalla panchina e decide la partita: cinico.

Ferraris 7,5: Gol di grande classe per l’1-1 e prestazione generosa su tutto il fronte offensivo. Leader tecnico della squadra.

Il gol del Giugliano di Nepi
Il gol del vantaggio del Giugliano di Nepi
Il gol di Ferrari
Il gol partita di Ferrari

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

