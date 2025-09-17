Notizie Audaci

Pagelle Salernitana-Atalanta U23 1-0, Donnarumma super, Ferraris rompe il ghiaccio: prove di fuga

Pubblicato: 17 Set, 2025 - ore: 22:47 #Donnarumma, #Ferraris, #Pagelle Salernitana-Atalanta U23
Il gol del vantaggio granata firmato da FerrarisIl gol del vantaggio granata firmato da Ferraris

La Salernitana supera anche gli orobici e vola in testa a punteggio pieno

All’Arechi va in scena una battaglia vera: la Salernitana piega l’Atalanta U23 per 1-0 e vola da sola in vetta alla classifica, a punteggio pieno. Match vibrante, con occasioni da entrambe le parti: i granata sfiorano più volte il vantaggio con Inglese e Ubani, mentre dall’altra parte Donnarumma è strepitoso a negare il gol a Misitano e Vavassori.

La partita si sblocca al 15’ della ripresa: cross di Cabianca, sponda di Villa e zampata vincente di Ferraris, che manda in estasi l’Arechi. Nel finale brividi con un rigore prima assegnato alla Salernitana (fallo di mani su giocata di De Boer) e poi revocato dal VAR di Lega Pro e l’assalto all’arma bianca dell’Atalanta under 23 che tiene in apnea l’Arechi fino al 96′. La difesa di Raffaele tiene e al triplice fischio esplode la festa granata: quarta vittoria di fila, non accadeva dalla stagione 1939-40.

Inglese si fa ipnotizzare a tu per tu con il portiere
Inglese si fa ipnotizzare a tu per tu con il portiere

Le pagelle della Salernitana: Quirini un pesce fuor d’acqua, Matino incerto

Donnarumma 7,5 – Monumentale. Prima ferma Vavassori, poi compie un doppio miracolo su Misitano. Con lui tra i pali i granata hanno una sicurezza in più.

Matino 5,5 – Qualche errore di posizionamento e in difficoltà contro la velocità dei giovani atalantini. Raffaele lo toglie presto.
(dal 9’ st Frascatore 6) – Entra con ordine, senza strafare, e non soffre troppo.

Golemic 6,5 – Roccioso e puntuale. Guida la retroguardia con esperienza, anche quando l’Atalanta spinge con insistenza.

Cabianca 6,5 – Il cross che porta al gol di Ferraris parte dai suoi piedi. Diligente dietro, generoso in spinta.

Ubani 5,5 – Si divora un gol clamoroso nel primo tempo. Corre tanto ma sbaglia la scelta finale.
(dal 21’ st Coppolaro 5,5) – Entra con il compito di contenere ma non sempre ci riesce.

Quirini 5,5 – Non incide in fase offensiva e rischia in copertura.
(dal 9’ st Tascone 6) – Porta più equilibrio, senza acuti.

Capomaggio 6,5 – Uomo d’ordine, detta i tempi e recupera palloni pesanti. Si sacrifica in entrambe le fasi.

Knezovic 6 – Lavoro oscuro in mezzo al campo, poi chiede il cambio per la stanchezza.
(dal 28’ st De Boer 5,5) – Subito dentro al match, ci mette grinta ma nel finale gestisce male un paio di palloni che avrebbero potuto far rifiatare la squadra.

Villa 6,5 – Motorino instancabile, sfiora il gol e firma l’assist di testa per Ferraris. Prezioso.

Inglese 6,5 – Non segna, ma tiene alta la squadra, fa a sportellate e costringe Vismara a un grande intervento.

Ferraris 7– Gol da rapinatore d’area che vale tre punti e vetta solitaria. Determinante.
(dal 28’ st Achik 6) – Qualche giocata interessante, ma sbatte contro la difesa orobica e continua ad essere poco concreto al momento del dunque.

La palla balla davanti alla porta granata, prima salva Donnarumma e poi un difensore granata
La palla balla davanti alla porta granata, prima salva Donnarumma e poi un difensore granata

Il commento

Partita sofferta ma vinta con cinismo, quella della Salernitana. I granata hanno saputo soffrire contro un’Atalanta U23 organizzata e pericolosa, ma hanno trovato in Donnarumma e Ferraris gli eroi di serata. L’Arechi festeggia la quarta vittoria consecutiva, la miglior partenza dal lontano 1939: adesso la squadra di Raffaele può guardare tutti dall’alto, a punteggio pieno.

