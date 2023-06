Paulo Sousa, il primo ciak con De Laurentiis a Roma per il casting Napoli dopo le parole di De Sancits

Quel gol di Dia e la prestazione della Salernitana al San Paolo evidentemente hanno lasciato il segno. Aurelio De Laurentiis ha preso appunti ed ha deciso di vedere Paulo Sousa per comprende se il Napoli campione d’Italia può affidarsi a lui per il dopo Spalletti.

Paulo Sousa ha incontrato Aurelio De Laurentiis a Roma, la clausola da 1 milione di euro non è un problema

La prima traccia l’aveva data Enzo Bucchioni, opinionista ed editorialista, poi le indiscrezioni dei media polacchi con i rumors sono diventati sempre più insistenti fino alle conferme quando mezza Italia era incollata alla tv per seguire la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Paulo Sousa si è seduto a tavolino con il proprietario della Filmauro venerdì 9 giugno. Un incontro profilo raccontano i media nazionali con l’ostacolo della clausola da 1 milione di euro che non sarebbe ostacolo insormontabile per la definizione della trattativa.

Magari ci sarà da superare le perplessità di chi ha già iniziato a soffiare sul fuoco e ritiene che il Napoli debba guardare altrove, magari in Francia, per scegliere il successore del vate di Certaldo. L’indiscrezione ha lasciato il segno anche a Salerno dove si spera di aprire un ciclo con il portoghese e faticherebbe a digerire l’eventuale trasferimento all’ombra del Vesuvio di Paulo Sousa che inizia a sentire profumo di Champions League.

Il faccia a faccia poche ore dopo le esternazioni di De Sanctis, spiazzate le due tifoserie

Cosa farà Danilo Iervolino se l’affaire dovesse andare in porto? Ingoierà il boccone amaro senza fare drammi e con Morgan De Sanctis individuerà rapidamente il tecnico che darà vita al nuovo corso granata. Del resto il direttore sportivo granata aveva già seminato qualche indizio in conferenza stampa.