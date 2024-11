Quanto ha guadagnato Sinner nel 2024 dopo il trionfo alle Atp Finals di Torino

Un anno da incorniciare per Jannik Sinner con l’unica nota stonata della vicenda Clostebol gestita alla grande in attesa della decisione del Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada. Un peso che avrebbe mandato in tilt chiunque ma non l’azzurro che a Torino ha scritto una nuova pagina di storia con il trionfo alle Atp Finals su Taylor Fritz.

Il campione di San Candido chiude così la stagione del circuito Atp (deve ancora giocare le finali di Coppa Davis a Malaga) con un bilancio fenomenale: 70 vittorie e solo sei sconfitte. Anche sul fronte dei guadagni è stato un anno record: ha incassato 21,4 milioni di euro (10,3 solo nelle ultime due settimane), nessuno era mai riuscito a raggiungere una cifra simile. “E’ un momento speciale – ha detto Jannik “a caldo” – per me vuol dire tanto vincere davanti a questo pubblico incredibile. Ho cercato di trovare una chiave migliore rispetto all’anno scorso, sconfitta con Djokovic nda), c’era più tensione. Sono felice di condividere questo con il pubblico italiano”.

Poi ha aggiunto: “Non c’è posto più bello per finire la stagione che è stata incredibile. Il lavoro però non smette. La notizia che saremo in Italia altri 5 anni mi rende molto contento. Grazie Andrea (Gaudenzi nda) e Angelo (Binaghi nda) per questo grandissimo lavoro. L’anno scorso l’emozione era un po’ diversa. Il pubblico è stato incredibile: normalmente il tifo inizia dalla prima partita ma io qua sono arrivato una settimana prima ed è già iniziato. Speriamo di rivederci l’anno prossimo”. Nel box una gioia incontenibile. Lacrime e abbracci. Sinner ha stretto a sé tutti, uno a uno, da Vagnozzi a Cahill, dal preparatore Panichi al fisioterapista Badio, e poi i familiari che da giorni lo seguono.