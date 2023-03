Salernitana-Bologna 2-2, pagelle e highlights: insuperabile Gyomber, Bohinen non incide

Pari con rimpianti per la Salernitana all’Arechi contro un Bologna che capitalizza al meglio le poche chance concesse dai padroni di casa. Paulo Sousa nel segno della continuità contro il Bologna di Thiago Motta. Il portoghese si è affidato allo stesso undici che ha pareggiato a San Siro con il Milan. In panchina si rivedono Fazio e Troost Ekong. Fuori causa Črnigoj che si è infortunato in settimana.

Botta e risposta Pirola – Ferguson

I granata sbloccano subito il risultato dopo 7′ con Pirola. Calcio d’angolo di Candreva con palla al centro per il centrale scuola Inter che anticipa i difensori felsinei e realizza il suo primo gol in serie A. La Salernitana potrebbe raddoppiare con Mazzocchi che tenta il pallonetto che viene neutralizzato da Skorupski. Al primo affondo i rossoblu pareggiano con Ferguson che capitalizza al meglio un assist di Kyriakopoulos.

I granata incassano il colpo e provano a ripartire con Coulibaly che protesta per un fallo di mani in area di Cambiaso. Sul ribaltamento di fronte gli ospiti vanno ad un passo dal vantaggio con Gyomber che interviene in maniera coraggiosa e provvidenziale su Moro. Al 40′ protesta anche il Bologna per un fallo di Bradaric su Ferguson che interviene in ritardo e rischia il rigore. Pairetto sorvola, il Var non cambia la decisione.

Nella ripresa la Salernitana stenta a decollare e Paulo Sousa decide di cambiare qualcosa con gli inserimenti di Vilhena e Piatek per Bohinen e Kastanos. I granata si rendono pericolosi nel giro di pochi minuti con Piatek (palla sul fondo) e Dia con palla deviata in angolo sul più bello.

Dia illude i granata dopo i cambi, Lykogiannis beffa Ochoa

Il gol arriva pochi secondi dopo con il senegalese che trova uno spiraglio nel traffico dell’area di rigore e batte Skorupski. Come nel primo tempo il vantaggio granata dura poco con i felsinei che pareggiano sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un’inzuccata di Lykogiannis su assist del solito Kyriakopoulos.

Il finale è avaro di emozioni con una conclusione di Sambia che non termina lontano dai pali della porta di Skorupski. La Salernitana muove la classifica in attesa di Sampdoria-Verona. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali tornerà in campo il 2 aprile (ore 15) per la delicata trasferta di La Spezia. I liguri saranno privi di Nzola.

Le pagelle: un neo nel pomeriggio da sogno di Pirola, Mazzocchi lezioso, bene Piatek

Ochoa 6: raccoglie due palloni in fondo al sacco senza essere quasi mai chiamato in causa dagli attaccanti del Bologna.

Daniliuc 6.5: cresce di partita in partita, concede poco agli avanti felsinei.

Pirola 7: sarebbe da 8 ma si fa beffare da Ferguson in occasione del gol dell’1 a 1.

Gyomber 7: con una prodezza salva su Moro, non sbaglia un colpo. (42′ st Fazio sv)

Mazzocchi 5,5: spreca il pallone del 2 a 0 tentando un difficile pallonetto da buona posizione dopo una sublime giocata ad inizio partita. Incassa una botta ed esce di scena. (23′ st Sambia 6: va ad un passo dal gol con una gran botta dal limite, spinge continuità e qualità. Più di un’alternativa a Mazzocchi).

Bradaric 5,5: rischia un ingenuo rigore nel primo tempo, meno continuo rispetto alle ultime partite a sostegno della manovra offensiva.

Bohinen 5: dovrebbe mettere ordine e dettare i tempi della manovra granata ma fatica ad entrare nel vivo del gioco. (11′ st Vilhena.

Lassana Coulibaly 6,5: prezioso in fase di interdizione, meno preciso quando deve ricucire la manovra.

Candreva 6: da una sua giocata nasce il gol di Pirola. Cala di intensità e nella ripresa si vede pochissimo. (42′ st Botheim sv).

Kastanos 5: si muove tra le linee ma senza incidere. Un solo guizzo con un tiro sbilenco in una serata tutt’altro che esaltante. (11′ st Piatek 6,5: lavora ai fianchi gli avversari, fa salire la squadra, generoso e prezioso ma ancora all’asciutto).

Dia 7,5: va in doppia cifra e vede il record di Di Vaio e Bonazzoli. Come con il Milan incide di più con l’ingresso di Piatek.

Salernitana-Bologna 2-2, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Bologna delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

Pirola anticipa i difensori del Bologna …

… e porta in vantaggio la Salernitana

Mazzocchi prova il pallonetto che viene neutralizzato da Skorupski

Ferguson anticipa Pirola e beffa Ochoa per il gol del pari

I granata protestano per un mani di Cambiasso su cross di Coulibaly

Miracoloso salvataggio di Moro su Gyomber

La conclusione di Piatek termine di poco a lato

Chance per Dia da buona posizione con deviazione provvidenziale di un difensore rossoblù

Dia calcia verso la porta di Skorupski…

… e segna il decimo gol in stagione

La gioai di Iervolino dopo il gol

Il colpo di testa di Piatek neutralizzato dal portiere del Bologna

Lykogiannis firma il gol del 2 a 2