Salernitana, Manolas dice sì a Sabatini: in granata ritrova Fazio

Alla fine Kostas Manolas non ha resistito alla corte serrata di Walter Sabatini ed ha accettato l’esaltante sfida proposta dal dg che sogna di firmare una nuova miracolosa salvezza con la Salernitana.

Manolas accetta le avance della Salernitana dopo il rilancio del dg Sabatini

L’ex giallorosso ha sciolto le riserve ed ha detto sì all’offerta migliorata ( piatto 480.000 euro più altri 200.000 di bonus) del club granata con Danilo Iervolino che ha fatto un ulteriore sforzo per regalare a Inzaghi un importante rinforzo per un reparto arretrato completamente ridisegnato con il campione del mondo 2014 Boateng, Pellegrino, Pasalidis, Zanioli e Pierotti.

Come riferito da Alfredo Pedullà il greco firmerà fino a giugno quando poi si andrà eventualmente a discutere il possibile rinnovo in caso di salvezza. Il 32enne ex Roma e Napoli è reduce dall’esperienza in Arabia con lo Sharjah. In giallorosso Manolas ha giocato in coppia con Fazio e sarà anche un’arma in più in avanti. In serie A ha realizzato 9 gol.

Era stato sondato Mustafi prima del sì del difensore greco

Giovedì 8 febbraio svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Potrebbe accomodarsi panchina nell’anticipo con l’Empoli. Prima del sì di Manolas era spuntato l’interessamento per il difensore tedesco Mustafi (campione del mondo 2014 con Boateng) ma alla fine Sabatini è riuscito a centrare l’obiettivo che si era prefissato.