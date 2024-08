SudTirol-Salernitana 3-2, pagelle e highlights: difesa in bambola, Tello sostituito tardivamente

Dopo la vittoria all’ultimo respiro con il Cittadella arriva il ko per la Salernitana a 10 secondi dalla fine con il redivivo Rover che per la seconda settimana di fila regala i tre punti al SudTirol. Il cambio nel recupero di Di Vico con Tongya alla fine fa la differenza con l’arbitro che concede 30 secondi di recupero che consentono ai padroni di casa di trovare il guizzo da tre punti dopo un discreto secondo tempo dei granata.

Granata beffati a 10′ secondi dalla fine per un cambio di troppo dopo un primo tempo in affanno

Il SudTirol era passato in vantaggio con un rigore al 28′ di Casiraghi dopo un ingenuo fallo di Velthius su Odogwu. Con un’improvvisa fiammata i granata avevano raddrizzato la partita con un guizzo di Tongya che aveva trovato anche una fortunosa deviazione. Nel finale di primo tempo i padroni di casa tornano avanti con Molina che anticipa un Njoh troppo leggero nella marcatura.

Nella ripresa gli ingressi di Verde, Braaf e Soriano ridisegnano la Salernitana che rischia il tracollo con Arrigoni che centra la traversa. Al 16′ sponda di Simy per Braaf che mira in buca d’angolo e fa 2 a 2. La partita sembra procedere senza ulteriori sussulti. In pieno recupero arriva la beffa Rover con la difesa granata che resta a guardare.

Le pagelle: Valencia fallisce l’ultima prova d’appello, il gol salva Tongya , anche Daniliuc in affanno

Sepe 6,5: gran salvataggio su Odogwu nel finale di primo tempo. Sui gol può davvero poco.

Daniliuc 5,5: un passo indietro rispetto alla partita con il Cittadella in un ruolo non suo. Spesso in difficoltà sulle incursioni degli esterni del SudTirol. Nonostante ciò Martusciello preferisce non spostarlo al centro. Nel finale esce per un infortunio che rischia di pregiudicare i piani del club. (40′ st Gentile sv)

Bronn 5,5: alterna recuperi imperiosi a disimpegni approssimativi. Fatica a ricoprire il ruolo di leader del reparto.

Velthuis 4,5: come contro il Cittadella in affanno nel primo tempo. Senza senso l’intervento su Odogwu che determina il rigore trasformato da Casiraghi.

Njoh 4,5: in fase offensiva vuole strafare, troppo tenero in marcatura. Non fa nulla per evitare la conclusione vincente di Molina. Meglio nella ripresa.

Tello 5: non entra mai in partita e sbaglia diversi appoggi. Sostituito tardivamente. (10′ st Soriano 6: viaggia ancora al piccolo trotto ma il suo ingresso si rivela prezioso per dare equilibrio ed esperienza al reparto. Se riesce a trovare condizione e continuità può essere un valore aggiunto in questa categoria).

Amatucci 6,5 nel primo tempo è tra i pochi granata a restare a galla. Sontuosi alcuni recuperi. Canta e porta la croce ed alla lunga paga lo sforzo. Poco lucido nella seconda parte della ripresa.

Tongya 6: guadagna la sufficienza per il gol del momentaneo pareggio. Sbaglia tanto. (47′ st Di Vico sv)

Kallon 5,5: parte acceso e sfiora il gol. Fuoco di paglia. Cambia versante ma non trova mai il guizzo giusto e viene sostituito. (1 st Verde 6: prova a suonare subito la carica. Più nel vivo del gioco rispetto al barese. Ha due buone chance ma non le sfrutta a dovere).

Simy 5,5: fornisce a Braaf l’assist per il gol del pareggio dopo aver messo Verde nella condizione di battere a rete da buona posizione con un gioco di sponda. Lotta ma commette anche numerosi errori in fase d’appoggio. Non arrivano tanti cross ma su quei pochi che transitano dalle sue parti non si fa trovare pronto.

Valencia 5: chiamato a rimpiazzare in extremis Maggiore fallisce l’ennesima prova d’appello. Prova a rendersi utile anche in fase difensiva ma sembra un pesce fuor d’acqua. (1′ st Braaf 6,5: il suo ingresso manda in tilt la difesa del SudTirol. Non è un caso che sia lui a firmare il gol che aveva riequilibrato la partita).

