Salernitana-Sampdoria 4-0, pagelle e highlights del match di Coppa Italia: super Tchaouna

La Salernitana serve il poker contro la Sampdoria del contestato Andrea Pirlo in Coppa Italia e centra la qualificazione agli ottavi dove affronterà la Juventus in trasferta.

La Salernitana travolge la Samp in Coppa Italia e vola agli ottavi con la Juventus: buone indicazioni per Inzaghi

Largo turn over con Pippo Inzaghi che sfrutta il match di Coppa Italia per provare nuove soluzioni e vedere all’opera chi ha avuto uno scarso minutaggio. Fuori Daniliuc, dopo l’incidente d’auto senza conseguenze, Fazio, infortunato, e Dia per preservarlo per il derby con il Napoli. Bronn torna titolare dopo essere stato messo in naftalina di Paulo Sousa.

Protagonisti del match Ikwuemesi e Tchaouna. Il nigeriano firma gol e assist, il secondo fa ammattire la difesa blucerchiata e firma una doppietta d’autore. A completare il poker granata Cabral, entrato nella ripresa, su delizioso assist del redivivo Simy, in campo la maglia granata dopo quasi due anni. Diversi segnali positivi per Inzaghi in vista del derby con il Napoli di sabato 4 novembre.

Salernitana pagelle: gol e assist per Ikwuemesi, ritorno con assist per Simy

Costil 6: si fa trovare pronto sulla conclusione di De Luca, clamorosa uscita a vuoto nella ripresa.

Bronn 6: dopo la sonora bocciatura di Paulo Sousa, ritrova una maglia da titolare e si fa trovare pronto anche se gli avversari sono tutt’altro che irresistibili.

Gyomber 6,5: non concede niente a La Gumina e nelle rare occasioni in cui i blucerchiati si rendono pericolosi ci mette una pezza.

Pirola 5,5: va in difficoltà all’inizio su De Luca poi gli prende le misure. (32′ st Mazzocchi sv: pochi minuti in cui conferma i segnali positivi di Genoa).

Bradaric 6: un paio di sgroppate potrebbe sfruttare meglio le ampie praterie messe a disposizione dai blucerchiati.

Legowski 6,5: intraprendente e vivace come nei minuti che gli aveva concesso Inzaghi al Ferraris di Genoa.

Bohinen 6,5: si sveglia dal torpore e si fa notare anche per un paio di preziosismi.

Maggiore 6: prova a scuotersi con la fascia di capitano al braccio ed attacca meglio gli spazi ma è impreciso in fase di conclusione. (36′ st Martegani sv: pochi minuti per l’argentino a risultato già acquisito).

Tchaouna 7,5: firma una doppietta d’autore con due grandi giocate, un gol gli viene annullato ed in un’altra circostanza trova la risposta di Ravaglia. Una spina nel fianco della difesa doriana. Si candida per una maglia da titolare. (32′ st Kastanos sv).

Botheim 5: si muove tanto, apre varchi ma ha due clamorose palle gol e non le sfrutta a dovere per sbloccarsi. (19′ st Cabral 6,5: Inzaghi lo sprona prima di entrare in campo: vai dentro e fai gol… Lui esegue.

Ikwuemesi 7: gol e assist per il nigeriano che si sblocca e lancia segnali ad Inzaghi in vista del derby con il Napoli. (19′ st Simy 6: torna in granata dopo quasi due anni con l’assist per il gol di Cabral, spreca una buona occasione per ritrovare il gol. Mostra abnegazione e spirito di sacrificio. Verso il reintegro in campionato).

Coppa Italia, Salernitana-Sampdoria 4-0, gli highlights

Gli appassionati potranno vedere gli highlights completi di Salernitana-Sampdoria di Coppa Italia su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/.

Costil salva su De Luca

Ikwuemesi si gira….

… e con l’aiuto di Gonzalez trova il gol del vantaggio

La conclusione di Botheim deviata in angolo da Ravaglia

Botheim centra l’esterno dalla rete da buona posizione

Ravaglia salva su Tchaouna

Gol annullato a Tchaouna per fuorigioco di Ikwuemesi

Tchaouna trova il gol con una bella conclusione da posizione defilata

Tchaouna fa partire il tiro e firma …

… la prima doppietta in granata

Cabral fa 4 a 0 su assist di Simy

Simy festeggia con Cabral

Simy spara alto da buona posizione