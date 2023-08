Follia ultras ad Atene per Aek-Dinamo Zagabria, morto 29enne tifoso greco: la madre colta da infarto, 98 arresti

Un 29enne tifoso greco, identificato dai media locali come Michalis, dell’Aek Atene è stato colpito a morte con un oggetto appuntito in una rissa con i tifosi della Dinamo Zagabria a Nea Filadelfia, nella periferia della capitale greca dove martedì 8 agosto si sarebbe dovuto giocare l’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League tra Aek e Dinamo.

Il 29enne Michalis sarebbe stato colpito con un oggetto appuntito nei violenti scontri a Nea Filadelfia

Michalis è stato raggiunto da alcuni fendenti durante gli scontri. Soccorso e trasportato in un ospedale di Atene, è deceduto in seguito alle ferite riportate. La madre, secondo quanto riferito dall’ERT, è ricoverata per infarto presso la “Croce Rossa”. La donna è stata inizialmente informata del grave episodio in cui era rimasto coinvolto il figlio, ma è crollata quando è stata successivamente informata della sua morte.

Μιχάλη, η ΑΕΚ δε θα σε ξεχάσει ποτέ! Παραδειγματική τιμωρία για τους δολοφόνους και τους υπεύθυνους! pic.twitter.com/h0ug4XosVx — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 8, 2023

Lanciate bombe carte e granata: arrestate 98 persone, 8 feriti: rinviata la sfida Champions tra Aek Atene e Dinamo Zagabria

Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto si sono registrati violenti scontri tra gruppi di ultras con lancio di granata, ordigni incendiari e pietre. In molti erano armati di bastoni. Almeno otto le persone che sono rimaste ferite nel folle far west. Gli incidenti si sono verificati nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia, nei pressi dello stadio Agia Sophia al termine dell’allenamento di rifinitura della squadra croata. La polizia greca ha effettuato 98 persone tra cui 85 croati, un austriaco, un bosniaco, un albanese, un tedesco e due greci.

Polemiche nei confronti delle forze dell’ordine che secondo i media greci erano stati allertati sull’arrivo dei teppisti ed avrebbero fatto poco per prevenire gli scontri. All’origine degli incidenti il gemellaggio tra gli ultras della Dinamo e quelli del Panathīnaïkos Atene, da sempre rivale dell’Aek. La Uefa ha deciso di rinviare la gara di andata dei preliminari di Champions League fra l’Aek Atene e Dinamo Zagabria che era in programma martedì 8 agosto a partire dalle 20:45.