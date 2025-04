Serie B, ufficiale la data del recupero della giornata rinviata per la morte di Papa Francesco

Decisa la data del recupero della giornata di serie B rinviata per la morte del Papa

Dopo il rinvio deciso per rispetto e cordoglio in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie B ha comunicato la data ufficiale in cui si recupererà la giornata di campionato inizialmente prevista per il 21 aprile.

La decisione era arrivata poche ore prima con la sospensione dell’intera giornata in calendario per il lunedì dell’Angelo in accordo con la FIGC, la Lega Serie A e gli altri organi sportivi. Si è trattato di una scelta condivisa per permettere a tutte le società, ai tifosi e agli appassionati di rendere omaggio alla memoria del Pontefice, scomparso a 88 anni.

Il nuovo calendario: quando si giocherà, scoppia la polemica

Il recupero della 34esima giornata di Serie B è stato fissato per martedì 13 maggio in notturna (20:30). La Lega ha scelto questa collocazione in base agli impegni già fissati nei turni successivi, evitando sovrapposizioni con playoff, playout o impegni internazionali dei club coinvolti.

Una scelta che ha scatenato polemiche con alcune squadre che giocheranno due trasferte consecutive come nel caso della Salernitana, impegnata a Genova con la Samp e poi al Tombolato con il Cittadella. Non è da escludere che il club faccia ricorso al Tar visto che da regolamento è prevista l’alternanza casa-trasferta per le ultime 4 giornate.

La volata finale

Tutte le partite si disputeranno nella stessa giornata, salvo ulteriori indicazioni per motivi televisivi o di ordine pubblico. I fischi d’inizio e gli orari ufficiali saranno comunicati in seguito, come da prassi.

Il recupero sarà decisivo per diverse formazioni in corsa per gli obiettivi stagionali: una giornata che potrebbe riscrivere gli equilibri e offrire verdetti pesanti in vista del rush finale.