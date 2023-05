Napoli, rinnovo Spalletti ancora lontano

Il futuro di Spalletti al Napoli si fa sempre più criptico. Stando a quanto pubblicato da il Corriere dello Sport, la cena di venerdì scorso tra il presidente De Laurentiiis e l’allenatore dei partenopei non avrebbe sciolto alcuna riserva, in particolare non sarebbe servita a trovare un punto di comune accordo. Un altro aspetto sottolineato dal Corriere dello Sport riguarda l’assenza del tecnico alla conferenza di presentazione al ritiro di Dimaro. Insomma a sommarli, si tratta di segnali che poco vanno nel senso di un rinnovo del contratto di Spalletti.

Incertezza sul rinnovo di Spalletti

Ma andiamo a ricostruire la vicenda. Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane ha esteso il contratto del tecnico toscano con l’invio di una Pec, metodo piuttosto sbrigativo e formale. La Pec prevede l’allungamento del contratto fino al 2023. In questi giorni invece il presidente del Napoli gli avrebbe offerto un biennale.

In effetti il destino di Spalletti, almeno al momento, appare quanto mai incerto. É probabile che l’allenatore chieda delle rassicurazioni sul progetto tecnico, soprattutto sulla riconferma dei calciatori che hanno consentito di raggiungere traguardi impensati ad inizio stagione. D’altronde nelle ultime settimane le sirene del calciomercato impazzano, in particolare per Osimhen e Kim. Dovessero esserci queste rassicurazioni, De Laurentiis e Spalletti potrebbero quindi riavviare le trattative per il rinnovo, che al momento è in fase di stallo.

Marco Troisi