Udinese-Salernitana 3-1, pagelle e highlights: disastro Velthuis, Simy l’unica punta a far gol

La Salernitana esce dalla Coppa Italia Frecciarossa al Bluenergy Stadium. Tre a uno il risultato finale a favore dell’Udinese che ha rischiato di complicarsi la vita nel finale di gara quando l’arbitro Cosso ha concesso un rigore ai granata per un ingenuo fallo su Maggiore. Dal dischetto Torregrossa si è fatto ipnotizzare da Sava (il primo errore dopo 8 trasformazioni consecutive).

Simy risponde a Bijol, poi la difesa fa crac e Torregrossa sbaglia dagli undici metri

Nel primo tempo i campani avevano tenuto botta ai friulani con Simy che aveva risposto al vantaggio iniziale di Bijol al 20′. Un intervento in ritardo del disastroso Velthuis ha consentito ai friulani di usufruire di un calcio di rigore – assegnato dal Var – che Lucca ha realizzato nonostante il tocco di Fiorillo. Ad inizio ripresa di Ekkelenkamp che ha sfruttato una dormita della difesa della Salernitana. Nel finale Torregrossa ha sprecato l’occasione per riaprire il match e Maggiore si è fatto espellere al 96′ per una brutta entrata. Di seguito le pagelle dei granata.

Le pagelle: Ruggeri prende coraggio, Ghiglione in affanno, male Kallon, follia Maggiore

Fiorillo 6: si fa trovare su una pericolosa conclusione di Payero e intuisce il rigore, ma con i piedi commette diversi errori.

Ghiglione 5: spinge poco e soffre tantissimo Zemura. In costante affanno e con una condizione ancora approssimativa.

Velthuis 4: come spesso accade il primo tempo è da horror. Fa un assist per Payero e provoca un calcio di rigore nel finale di primo tempo. Non ci siamo.

Ruggeri 6: un po’ in affanno ad inizio partita, ma lentamente prende coraggio e le misure degli avversari. Protagonista di un paio di buoni recuperi nella ripresa.

Jaroszynski 5,5: arrugginito e poco propositivo, si fa sorprendere a inizio ripresa da Modesto che serve a Ekkelenkamp l’assist del tre a uno. Ha il merito di recuperare la palla dalla quale nasce il gol del momentaneo 1 a 1.

Tello 5,5: andamento lento con pochi acuti. Un bel cross per Simy e la solita ammonizione.

Soriano 5,5: deve ritrovare smalto e brillantezza, in qualche tocco si rivede il centrocampista che ha incantato in massima serie fino ad esordire in Nazionale. (20′ st Torregrossa 5: sbaglia dal dischetto dopo otto realizzazioni consecutive. Era la chance per riaprire la partita. Non è l’unico errore della serata).

Hrustic 5,5: lucido nel servire Simy in occasione del gol del pareggio della Salernitana. É l’unico guizzo dell’australiano. (10′ st Maggiore 5: entra bene e si procura un calcio da rigore, folle il fallo che ha determinato l’espulsione con la partita finita).

Kallon 5: ci si aspettava ben altro impatto sulla partita dopo lo stop forzato per via della squalifica in campionato. Troppo timido, non cerca mai l’affondo nell’uno contro uno. Sostituito tardivamente. (30′ st Braaf 6: il suo ingresso rende più vivace la manovra offensiva dei granata. Non è un caso che le uniche azioni pericolose nella ripresa la Salernitana le produca con lui in campo.

Dalmonte 5,5: cerca la giocata ad effetto ma non la trova. Una chance non sfruttata a dovere dall’ex vicentino. (10′ st Verde 5,5: da un giocatore di categoria superiore ci si aspetta un altro impatto sul match. Non si vede quasi mai).

Simy 6,5: osteggiato e criticato da inizio stagione ma delle punte è l’unico che è andato a segno finora. Di pregevole fattura la conclusione dell’1 a 1 dopo una marcatura rivedibile sul vantaggio dell’Udinese. Nella ripresa ha una buona chance di testa ma non trova la porta. (30′ st Amatucci 6: i colossi friulani non lo intimoriscono e si getta con coraggio su ogni pallone. Un po’ meno preciso rispetto ad altre occasioni).

Udinese-Salernitana 3-1, gli highlights

Gli highlights completi di Udinese-Salernitana e delle altre partite della Coppa Italia saranno pubblicati sul sito di Mediaset Infinity.

Il gol di Bijol

La conclusione di Simy del…

… momentaneo pareggio

L’entrata di Velthuis punita con il calcio di rigore

Il rigore di Lucca

Fiorillo intuisce ma la palla entra in rete

L’assist di Modesto per il…

…. di Ekkelenkamp

Il fallo su Maggiore che determina il rigore per i granata

La conclusione di Torregrossa dal dischetto…