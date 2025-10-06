Notizie Audaci

Buon onomastico Rosaria e Rosario, oggi 7 ottobre: video, gif e immagini di auguri da condividere

Madonna di PompeiL'8 maggio si celebra la Madonna del Rosario di Pompei

Oggi, 7 ottobre, si festeggia la Madonna del Rosario e l’onomastico dei battezzati (e registrati all’anagrafe) con i nomi di Rosaria e Rosario. La celebrazione rappresenta una delle più importanti raffigurazioni attraverso la quale la Chiesa cattolica venera la Vergine. Maria in veste azzurra e con una corona tra le mani è una rappresentazione frequente nella devozione della controriforma. In principio l’origine della Madonna del Rosario fu attribuita all’apparizione di Maria a San Domenico nel 1208 nel primo convento da lui fondato a Prouille.

Dalla Madonna della Vittoria alla festa della Madonna del Rosario

Inizialmente la festa fu istituita, da Pio V, con il nome di Madonna della Vittoria in ricordo della vittoria della Lega Santa contro l’impero ottomano a Lepanto. In seguito Gregorio XIII la trasformò in festa della Madonna del Rosario in quanto i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla Madonna che avevano invocato recitando il rosario prima della battaglia.

Nella basilica di Pompei – città la cui patrona è proprio la Madonna del Rosario – si conserva una tela attribuita alla scuola di Luca Giordano, di non eccelso valore artistico e restaurata, ma di notevolissimo valore spirituale e taumaturgico poiché oggetto di culto molto intenso e diffuso, con pellegrinaggi in occasione delle suppliche dell’8 maggio e della prima domenica di ottobre.

Significato del nome Rosaria – Rosario. E’ un nome molto diffuso nel sud Italia e deriva dalla parola latina ‘rosarium’ che si traduce come ‘corona di rose, roseto’, ma che in ambito cristiano vuol dire anche ‘ciclo di preghiere in devozione della Madonna‘.

Buon onomastico Rosario, Rosaria 7 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Buon onomastico Rosaria. Oggi, 7 ottobre, in occasione della ricorrenza della Madonna del Rosario si festeggiano Rosaria e Rosario. In tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con video, messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Rosaria, buon onomastico Rosario. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 7 ottobre, per gli auguri di buon onomastico.

