Buon onomastico Egidio e benvenuto settembre: immagini di auguri da condividere

Il 1° settembre si festeggia S. Egidio, abate originario di Atene (Grecia) e Santo venerato dalle chiesa cattolica. I dati storici sulla sua vita sono molto incerti. Lasciata la Grecia si trasferì in Provenza dove fondò un monastero ad Arles. Nell’occasione Egidio ricevette la nomina di abate. A quest’ultimo fu intitolato subito dopo la morte.

Il dono del re dei Goti, l’apparizione dell’angelo e il perdono a Carlo Martello

Si narra che dopo la sosta in Gallia e Provenza decise di andare a vivere da eremita nel luogo deserto della Settimania. Qui si venne a trovare soltanto in compagnia di una cerva che gli permetteva di nutrirsi con il suo latte. Durante una battuta di caccia del re dei Goti l’animale si salvò perché Egidio venne colpito al suo posto. Dopo l’accaduto il sovrano decise di donare delle terre sulle quali costruì il monastero di cui divenne abate. Venuto a conoscenza della sua santità Carlo Martello che gli chiese di pregare per lui per ottenere il perdono per un peccato che non osava confessare a nessuno. La domenica successiva gli apparve un angelo che scrisse sul biglietto di quale peccato si trattava. Il sovrano fu perdonato.

In seguito si recò a Roma per porre il suo monastero sotto la protezione papale. Egidio morì poco dopo il rientro a Roma il 1° settembre, giorno della sua ricorrenza. I suoi resti sono custoditi a Saint Gilles du Gard, la località nella quale fu edificata la basilica dove l’abate venne seppellito. I coloni valloni, francesi e sassoni diffusero il suo colto nell’Europa orientale. È venerato come patrono dei lebbrosi, degli storpi e dei tessitori.

Significato del nome. Egidio ha origine greca e significa “capra”. Secondo antiche fonti popolari significa “figlio dell’Egeo”.

Buon onomastico Egidio 1° settembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 1° settembre si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Egidio. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Egidio.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Egidio da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.