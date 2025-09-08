Buon onomastico Sergio oggi 8 settembre: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 8 settembre (in alcune località il 9 settembre), San Sergio. Fu l’ottantaquattresimo Papa della chiesa cattolica. Venerato come santo della Chiesa cattolica, al Santo Padre, nato a Palermo, si deve l’introduzione dell’Agnus Dei nella celebrazione eucaristica.

San Sergio, fu eletto Papa dopo la disputa per la controversa successione di Conone

La famiglia era di origini siriane, Antiochia, e fin da giovanissimo fu aggregato al clero romano. Fu ordinato diacono da Papa Leone II. Sergio fu designato Papa dopo l’accesa controversia per la successione di Papa Conone tra l’arcidiacono Pasquale e l’arciprete Teodoro che aveva portato alla nomina di due pontefici. L’elezione fu inizialmente contrastata da Giovanni II il Platino che aveva offerto 100 libre d’oro all’arcidiacono Pasquale che successivamente fu costretto a restituirle.

Un pontificato nel segno delle riforme e delle opere

Durante il suo pontificato Sergio introdusse la prassi secondo la quale i vescovi dovevano recarsi a Roma per la consacrazione e istituì la festa liturgica della Natività della Beata Vergine con celebrazione fissata per l’otto settembre. Durante il suo mandato dimostrò fermezza e decisione nei rapporti con i sovrani (contrastò la richiesta dell’imperatore Giustiniano II di avallare la firma del concilio Quinisesto con l’abolizione del celibato per il clero). Importante fu il suo impulso per la restaurazione a Roma delle opere ecclesiastiche con i lavori di ristrutturazione e abbellimento della chiesa di Santa Susanna e la realizzazione del monumento sepolcrale di San Leone Magno.

Significato del nome. Dall’etimologia incerta; Sergio potrebbe significare “servo” o “guardiano” (dal latino servare, “custodire”), ma più probabilmente è di origini etrusche

Buon onomastico Sergio: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 8 settembre, in occasione della ricorrenza di San Sergio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Sergio.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 8 settembre per gli auguri di buon onomastico.