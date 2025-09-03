Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Morta dopo caduta dal 6° piano a Genova: segni di violenza sul corpo di Evelinndel e sospetto femminicidio

DiRedazione

Pubblicato: 3 Set, 2025 - ore: 20:33 #caduta, #Evelinndel Chamorro, #femminicidio, #Genova
Evelinndel Moori ChamorroEvelinndel Moori Chamorro

Morte Evelinndel Moori Chamorro, spuntano nuovi elementi

Urla, rumori di mobili trascinati, poi un tonfo sordo nella notte. Evelinndel Moori Chamorro, 30 anni, è precipitata dal sesto piano a Genova. L’autopsia riapre ogni certezza: quelle fratture sono davvero solo conseguenza della caduta?

Cosa è accaduto nell’appartamento di San Martino?

È la notte tra domenica 31 agosto e lunedì 1° settembre. In quell’alloggio popolare, concesso dal Comune per l’emergenza abitativa, non ci sono solo Evelinndel e il suo compagno Marlo Stephano VC. Ci sono anche la cognata, il marito e il loro figlio. Troppi testimoni, troppe versioni. Eppure una vicina è sicura: prima le grida, poi i mobili spostati, infine l’urlo che ha spezzato il silenzio.

L’autopsia svela dettagli inquietanti

All’inizio sembrava un incidente: una gamba rotta, una costola fratturata. Ma il medico legale Davide Bedocchi scopre molto di più. Lesioni multiple, non tutte compatibili con la caduta. Alcune potrebbero essere precedenti, segni di violenze. Saranno le analisi istologiche a dire la verità.

La versione del compagno regge?

Marlo si difende: «È stata lei ad aggredirmi, mi ha minacciato di buttarsi». Ma il suo racconto non basta. La procura lo indaga per omicidio preterintenzionale e passa al setaccio le telecamere della zona.

Una vita di sacrifici e litigi

Secondo la madre della vittima, la figlia manteneva tutti con il suo lavoro da badante. Litigava spesso con il compagno, soprattutto da quando la cognata aveva “occupato” casa. Un equilibrio fragile, esploso in quella notte drammatica.

Femminicidio o incidente domestico?

Le prossime ore chiariranno se Evelinndel sia stata vittima della sua disperazione o della violenza di chi diceva di amarla. Intanto Genova si interroga: quante altre donne moriranno nel silenzio delle mura domestiche?

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Muore il figlio del giudice Marco Contu, rinviato il processo a Ciro Grillo: cosa ha scatenato le polemiche

Set 3, 2025 Redazione
Attualità

San Michele di Serino in lutto, a Roma per un nuovo lavoro: muore a 34 anni Marco Renzulli

Set 2, 2025 Redazione
Attualità

Camerota, tragedia a tavola: 61enne muore soffocata da un boccone di mozzarella

Set 2, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Morta dopo caduta dal 6° piano a Genova: segni di violenza sul corpo di Evelinndel e sospetto femminicidio

Gossip e TV

Perché Nadia Mayer lascia Casa a Prima Vista, proposta di nozze per Ida Di Filippo (VIDEO)

Gossip e TV

Perché Gerry Scotti ha vinto la sfida con De Martino anche se i numeri dicono il contrario

Attualità

Muore il figlio del giudice Marco Contu, rinviato il processo a Ciro Grillo: cosa ha scatenato le polemiche

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.