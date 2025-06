Tragedia sul Monte Luco: muore l’imprenditore altoatesino Othmar Weger travolto dal mezzo cingolato

L'uomo è morto mentre lavorava su un cingolato sul sentiero sul Monte Luco

Un drammatico incidente nei boschi del Trentino-Alto Adige

La mattina dell’11 giugno 2025 è stata segnata da un tragico incidente nei boschi della Val di Non, al confine tra le province di Trento e Bolzano. Othmar Weger, imprenditore altoatesino di 65 anni residente a Lauregno, ha perso la vita mentre eseguiva lavori di manutenzione forestale lungo un sentiero in località Sous, nei pressi di Malga Castrin, a quota 1.800 metri.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è stato travolto dal mezzo cingolato che stava guidando mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione di un sentiero sul Monte Luco, a non molta distanza da malga Castrin.

I soccorsi immediati e il tragico epilogo

Allertati subito i soccorsi, sul posto sono giunti:

i Vigili del Fuoco di Castelfondo, Revò, Livo, Lauregno, Proves e Bolzano

il personale sanitario del 118 e l’ elisoccorso Pelikan 1

e l’ i Carabinieri e il personale dell’Uopsal per gli accertamenti tecnici.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per Othmar Weger non c’è stato nulla da fare: le gravissime lesioni riportate sono risultate fatali.

Un imprenditore esperto e stimato

Weger era titolare di una ditta di movimento terra molto conosciuta in zona, con anni di esperienza nei lavori in alta quota. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella comunità locale e nel settore in cui operava con grande professionalità e passione.