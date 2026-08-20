Marta Kelly de Oliveira Silva muore a 33 anni dopo un intervento: l’influencer lascia tre figli

A destra Marta Kelly de Oliveira Silva con il marito

La tragedia a Volta Redonda, in Brasile: l’influencer era stata dimessa

Aveva 33 anni, tre figli piccoli e una comunità di oltre 200mila follower che seguiva soprattutto attraverso i racconti sulla maternità, la famiglia e la vita quotidiana. Marta Kelly de Oliveira Silva, influencer brasiliana di Volta Redonda, nello Stato di Rio de Janeiro, è morta dopo un intervento di chirurgia plastica.

La donna era stata sottoposta all’operazione il 12 agosto. Dopo la dimissione, però, le sue condizioni sarebbero peggiorate fino a rendere necessario un nuovo ricovero. Marta è stata trasferita in terapia intensiva, dove è morta.

Al momento non è stata resa nota la causa esatta del decesso. Le informazioni diffuse in Brasile parlano genericamente di complicazioni legate all’intervento, ma non sono stati forniti dettagli sufficienti per stabilire quale problema abbia provocato il peggioramento delle sue condizioni.

L’operazione di chirurgia plastica e il nuovo ricovero

Secondo le informazioni riportate dalla stampa brasiliana, Marta si era sottoposta alla procedura presso l’ospedale Unimed di Volta Redonda.

Dopo l’intervento era stata dimessa, ma il giorno successivo avrebbe iniziato a stare male. Il 14 agosto è tornata in ospedale, dove è stata nuovamente presa in carico dai medici e ricoverata in terapia intensiva.

La struttura sanitaria ha confermato che la donna era stata dimessa dopo le procedure e che, successivamente, era tornata in ospedale, ricevendo le cure previste dai protocolli sanitari. Non sono però stati resi pubblici ulteriori dettagli clinici.

Anche l’eventuale intervento specifico al quale era stata sottoposta non è stato ufficialmente precisato. L’ultimo contenuto pubblicato da Marta sui social, il 6 agosto, la mostrava durante una visita legata a un possibile intervento al seno. Pochi giorni dopo sarebbe entrata in sala operatoria.

Il marito Marcus: «Abbiamo perso la battaglia»

A dare la notizia della morte è stato il marito Marcus Vinicius, che ha affidato ai social un lungo messaggio dedicato alla compagna.

«Abbiamo perso la battaglia», ha scritto, raccontando quanto fosse difficile riuscire persino a trovare le parole per descrivere il dolore.

Marta e Marcus erano insieme da 15 anni e avevano costruito una famiglia con tre figli: Théo, 8 anni, Ravi, 3, e Fellippo, 2. Insieme gestivano anche il progetto Família Aprendendo, seguito da una grande comunità online.

Nel suo messaggio, Marcus ha ricordato Marta come «l’amore della mia vita», la sua migliore amica e una madre straordinaria. Ha poi parlato della responsabilità che ora lo attende: crescere i tre bambini mantenendo vivo il ricordo della loro madre.

«Farò di tutto perché crescano sapendo esattamente chi era la loro madre, quanto li amava e quanto sarà presente in ogni aspetto della loro storia», ha scritto.

Una famiglia raccontata ogni giorno sui social

Marta aveva costruito la propria popolarità soprattutto attraverso contenuti legati alla maternità e alla vita familiare.

L’influencer su Instagram contava circa 228mila follower e condivideva fotografie, video e momenti della quotidianità insieme a Marcus e ai loro tre bambini. Una presenza digitale che aveva trasformato la famiglia in un punto di riferimento per centinaia di migliaia di persone.

Il suo ultimo periodo, però, era stato segnato dalla preparazione all’intervento chirurgico. Poi il ricovero e il drammatico peggioramento delle condizioni.

La notizia della morte ha quindi raggiunto una comunità che aveva seguito negli anni la vita della giovane donna e della sua famiglia.

Restano da chiarire le cause della morte

A oggi, però, resta un elemento fondamentale ancora senza risposta: che cosa abbia provocato esattamente la morte di Marta Kelly de Oliveira Silva.

Le fonti brasiliane parlano di complicazioni post-operatorie, ma non è stata diffusa una diagnosi precisa. Non è quindi possibile attribuire il decesso a una specifica complicanza dell’intervento sulla base delle informazioni disponibili.

Anche i dettagli della procedura chirurgica non sono stati confermati ufficialmente.

Il marito, intanto, ha scelto di ricordare soprattutto la donna e la madre che era stata per i loro tre figli. «Mi prenderò cura dei nostri figli. Parlerò di te. Racconterò le nostre storie», ha scritto nel suo messaggio.

Una promessa rivolta alla famiglia, mentre restano da ricostruire le ultime ore della vita di Marta Kelly de Oliveira Silva, morta a soli 33 anni dopo quello che avrebbe dovuto essere un intervento programmato.