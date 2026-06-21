Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Nessy Guerra, l’ex marito è già libero: pagata la cauzione, ora la 26enne lancia un nuovo appello

DiRedazione

Pubblicato: 21 Giu, 2026 - ore: 23:33 #Egitto, #Nessy Guerra
Nessy Guerra rischia di perdere la figliaNessy Guerra rischia di perdere la figlia

Tamer Hamouda è uscito dal carcere dopo il pagamento della cauzione

Sembrava poter rappresentare una svolta in una vicenda che va avanti da mesi. Invece è durato pochissimo il carcere per Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Dopo circa dieci giorni di detenzione per la presunta aggressione e le minacce al console onorario d’Italia a Hurghada, qualcuno ha versato la cauzione e l’uomo è tornato in libertà.

Ad annunciarlo è stata la stessa Nessy attraverso il suo profilo Instagram, diventato negli ultimi mesi il principale strumento con cui racconta la propria vicenda e lancia appelli alle istituzioni italiane.

L’allarme della giovane: “Le nostre vite valgono 83 euro?”

Già nei giorni scorsi la giovane aveva manifestato tutta la propria preoccupazione quando era stato fissato l’importo della cauzione: 5.000 sterline egiziane, pari a circa 83 euro.

Una cifra che aveva giudicato irrisoria rispetto alla gravità dei fatti contestati all’ex marito.

“Le nostre vite valgono 83 euro? So già cosa succederà quando quest’uomo metterà piede fuori dal carcere”, aveva scritto sui social, rivolgendosi anche alle autorità diplomatiche italiane.

Quelle parole, oggi, assumono un significato ancora più pesante dopo l’effettiva scarcerazione dell’uomo.

Nessy vive nascosta con la figlia

Nel frattempo la situazione della giovane italiana resta estremamente delicata.

Nessy Guerra vive in una casa rifugio insieme alla figlia di tre anni e ai propri genitori, in un luogo mantenuto riservato per motivi di sicurezza.

La donna sta aspettando l’esito del ricorso in Cassazione contro la condanna per adulterio pronunciata dalla magistratura egiziana, una decisione che rischia di avere conseguenze anche sull’affidamento della bambina.

Secondo quanto raccontato dalla stessa 26enne, la scelta di lasciare il marito e rientrare in Italia avrebbe innescato la denuncia presentata dall’uomo, che avrebbe prodotto in tribunale anche fotografie intime della donna nel tentativo di impedirne la partenza e ottenere la custodia della figlia.

L’arresto e la scarcerazione dell’ex marito

L’arresto di Tamer Hamouda era stato accolto dalla giovane come un possibile punto di svolta.

Attraverso Instagram aveva spiegato di essere stata informata dai suoi avvocati che l’ex marito era stato fermato dopo la denuncia presentata dal console onorario d’Italia a Hurghada in seguito alle presunte minacce e all’aggressione subita.

L’ottimismo iniziale, però, ha lasciato rapidamente spazio alla delusione quando è emerso che la legge egiziana consentiva la scarcerazione dietro pagamento della cauzione.

Poche ore dopo qualcuno ha versato la somma richiesta e Hamouda ha lasciato il carcere.

L’appello alla Farnesina e l’attesa per il ricorso

Con la scarcerazione dell’ex marito, Nessy Guerra è tornata a chiedere l’intervento delle istituzioni italiane.

La giovane continua a vivere sotto protezione mentre attende che la giustizia egiziana si pronunci sul ricorso contro la condanna che l’ha trasformata, suo malgrado, in uno dei casi più discussi degli ultimi mesi.

La speranza della famiglia è che il procedimento possa concludersi senza compromettere definitivamente il rapporto tra la madre e la figlia, mentre la vicenda continua a essere seguita con attenzione anche sul piano diplomatico.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Svolta nel caso Sarah e Alisya: trovate nella casa dello zio della madre, i dettagli e cosa sappiamo

Giu 21, 2026 Redazione
Attualità

La telefonata al 118, i tentativi di salvare Isabella e le parole dei vicini: cosa emerge dalla tragedia di Torino

Giu 21, 2026 Redazione
Attualità

Travolge e uccide il 17enne Gabriele Martini, ora è ai domiciliari nella villa a mare dove era in vacanza

Giu 21, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Nessy Guerra, l’ex marito è già libero: pagata la cauzione, ora la 26enne lancia un nuovo appello

Attualità

Svolta nel caso Sarah e Alisya: trovate nella casa dello zio della madre, i dettagli e cosa sappiamo

Gossip e TV

Arisa pubblica una foto in intimo e il web torna a discutere del suo dimagrimento: pioggia di commenti, lei sceglie il silenzio

Attualità

La telefonata al 118, i tentativi di salvare Isabella e le parole dei vicini: cosa emerge dalla tragedia di Torino

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.