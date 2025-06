Al Bano risponde alle critiche: ‘Ho bloccato il concerto per Deborah, ma fanno polemica per una battuta’

Al Bano criticato per una battuta al concerto di Carbonia

‘Io sto facendo la dieta, non era un’offesa’

Un concerto, un imprevisto e una battuta che ha scatenato un putiferio. Ma Al Bano Carrisi, 81 anni, non ci sta. Travolto dalle critiche per una frase pronunciata a una spettatrice che aveva appena avuto un malore, il cantautore di Cellino San Marco ha deciso di rispondere con fermezza e ironia, suo tratto distintivo.

L’episodio: il malore di Deborah e la frase contestata

Tutto è accaduto sabato scorso a Carbonia, in Sardegna, durante il concerto di apertura della 29ª edizione de Il Sulcis Iglesiente Espone. A metà serata, una donna tra il pubblico si è sentita male. In un video virale su TikTok si vede Al Bano fermare l’esibizione e avvicinarsi alla spettatrice, chiamandola per nome: “Deborah! Vieni qui Deborah!”, ha cantato in falsetto, cercando di farle riprendere conoscenza.

Una volta che la signora ha mostrato segni di ripresa, Al Bano ha ironizzato: “Deborah non vorrei aggiungere nient’altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo. Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali”. Il pubblico ha riso, lei ha sorriso. Ma online, le polemiche si sono scatenate.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

La replica di Al Bano: ‘Ho fatto tutto il possibile. E dove sarebbe l’offesa?’”’

Intervistato dall’Adnkronos, Al Bano ha chiarito:

“Ho bloccato il concerto, ho fatto entrare la signora in una zona protetta, ho diretto il traffico per i soccorsi. Che altro dovevo fare? È una battuta ironica, l’ho detta con affetto. La signora ha sorriso, non ho mancato di rispetto a nessuno”.

E aggiunge con amarezza:

“Le polemiche ormai vengono montate ad arte per ottenere qualche click in più. Ma l’importante è che il pubblico non abbocchi. A Carbonia c’erano 10.000 persone e hanno capito lo spirito”.

L’ironia come cifra stilistica

Non è la prima volta che Al Bano usa l’ironia come linguaggio empatico. Il suo pubblico lo sa. Chi non lo conosce o non ha visto il video nella sua interezza, invece, può facilmente cadere in fraintendimenti. Lo sa bene anche lui:

“Mi dispiace per chi non capisce l’ironia. È il sale della vita”.