Alice ed Ellen Kessler, l’ultima apparizione prima della morte: lo scatto al circo e la testimonianza

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 18 Nov, 2025 - ore: 00:14 #circo Roncalli, #gemelle Kessler, #Monaco di Baviera, #suicidio assistito
L’ultima uscita pubblica delle gemelle Kessler: il 24 ottobre al circo Roncalli

La loro ultima apparizione pubblica risale al 24 ottobre, quando Alice ed Ellen Kessler hanno partecipato alla première di “ARTistART”, il nuovo spettacolo del circo professionale tedesco Roncalli, nel quartiere Werksviertel di Monaco di Baviera.

A riportarlo sono diversi media tedeschi, che hanno pubblicato le foto delle due icone, sorridenti e vestite con cappotti multicolori, accanto alla presentatrice televisiva Carolin Reiber.

Le Kessler, protagoniste della tv e dello spettacolo europeo per decenni, si erano presentate alla serata come sempre ordinate, curate, impeccabili: capelli pettinati alla perfezione, trucco leggero, accessori coordinati. Un’immagine luminosa che nessuno poteva immaginare sarebbe stata l’ultima.

L’osservazione della vedova Käfer: “Più tranquille del solito”

Tra i presenti alla serata c’era anche Uschi Ackermann, vedova dell’imprenditore gastronomico Gerd Käfer. Intervistata dal quotidiano bavarese Abendzeitung, la donna ha raccontato di aver percepito qualcosa di diverso:

“Le ho trovate più tranquille del solito e un po’ più riservate. Ho pensato tra me e me: forse non stanno bene”.

Parole che oggi, alla luce della notizia della loro morte, assumono un peso diverso.

La morte delle gemelle Kessler

La notizia della scomparsa di Alice ed Ellen Kessler, entrambe 89enni, è stata riferita dai media tedeschi: le due sorelle sono morte insieme vicino a Monaco, a poche settimane da quell’ultima uscita pubblica.

I giornali tedeschi sottolineano come la loro presenza alla première del circo Roncalli fosse stata un’occasione speciale, accolta con grande affetto dai presenti. Le gemelle Kessler hanno lasciato la vita terrena insieme ricorrendo al suicidio assistito.

Perché l’ultima apparizione è così significativa?

La serata del 24 ottobre assume oggi un valore particolare non solo per la vicinanza temporale ai fatti, ma anche perché ha mostrato le due artiste ancora in grado di partecipare a un evento pubblico, sorridere, posare per le foto, scambiare parole e saluti.

La loro eleganza e compostezza, unite alla scelta di cappotti colorati e accessori dorati coordinati, hanno confermato la loro immagine pubblica di sempre: quella di due professioniste che non hanno mai rinunciato alla cura di sé e al rispetto del pubblico.

Un’eredità artistica che attraversa decenni

Sebbene in questo caso le fonti non aggiungano dettagli sulla loro carriera, i media ricordano come Alice ed Ellen Kessler abbiano lasciato un segno indelebile nello spettacolo europeo, diventando volti iconici tra teatro, televisione e musica.

La loro apparizione al circo Roncalli — circondato da artisti, vip e colleghi — è stata probabilmente un modo per immergersi ancora una volta nell’ambiente che le ha rese celebri.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

