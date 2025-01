Va in ospedale per fare un maxi tatuaggio: Ricardo Godoi muore a 45 anni

Ricardo Godoi

Il famoso influencer brasiliano Ricardo Godoi, celebre per la sua esperienza nel mondo delle auto sportive, è morto tragicamente a 45 anni durante una procedura di tatuaggio. La tragedia è avvenuta al Revitalite Day Hospital in Brasile, dove Godoi si era recato per farsi tatuare l’intera schiena, una procedura che richiedeva l’uso di anestesia generale.

L’influencer Ricardo Godoi voleva tatuarsi l’intera schiena, il malore dopo l’anestesia

Secondo quanto riportato, l’influencer è andato in arresto cardiaco subito dopo l’inizio della sedazione e dell’intubazione, prima ancora che il tatuaggio potesse essere iniziato. Nonostante gli sforzi immediati di un cardiologo per rianimarlo, Godoi è stato dichiarato morto sul tavolo operatorio. Il certificato di morte cita “induzione anestetica, arresto respiratorio e arresto cardiaco” come cause del decesso, con l’uso di steroidi anabolizzanti elencato come fattore contribuente. Tuttavia, la famiglia dell’influencer ha contestato questa affermazione, sostenendo che Godoi non faceva uso di steroidi da almeno cinque mesi e che aveva superato tutti i test sanitari richiesti per la procedura.

La famiglia: ‘Non usava steroidi da 5 mesi’

In un messaggio condiviso sul suo account Instagram, seguito da 225.000 follower, il team di Godoi ha annunciato la sua scomparsa, esprimendo cordoglio alla famiglia e invitando i fan a ricordarlo con rispetto. Lo studio di tatuaggi coinvolto ha rilasciato una dichiarazione spiegando le precauzioni prese: “Abbiamo assunto un ospedale privato e un anestesista certificato per garantire la sicurezza. Sono stati richiesti esami del sangue in anticipo, che non hanno indicato alcun rischio esplicito per l’esecuzione della procedura.”

Il Revitalite Day Hospital, dal canto suo, ha precisato di aver fornito esclusivamente la sala operatoria e le attrezzature necessarie, distanziandosi dalla responsabilità diretta sulla procedura. Hanno dichiarato di non essere coinvolti fino al verificarsi dell’incidente cardiaco e di collaborare pienamente con le autorità per le indagini in corso.

L’ospedale: ‘Fornita solo la sala operatoria’

La morte di Ricardo Godoi ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche che richiedono anestesia generale e sull’importanza di valutazioni mediche accurate. Mentre le indagini continuano, la comunità di fan e amici piange la perdita di un uomo descritto come un pioniere nel suo campo e un caro amico da molti.