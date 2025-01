Grande Fratello, Amanda delusa da Mariavittoria per la nomination: ‘Orrenda’, la reazione

Amanda Lecciso

Amanda Lecciso, cognata di Al Bano, è scoppiata in lacrime al termine della puntata di giovedì 23 gennaio del Grande Fratello. La concorrente è rimasta profondamente delusa dalla nomination ricevuta da Mariavittoria Minghetti, che l’ha proiettata verso un televoto particolarmente difficile.

Amanda Lecciso al televoto: lo sfogo contro Mariavittoria

Dopo la puntata, Amanda si è sfogata prima con Luca Calvani, poi con Javier Martinez e Maxime Mbanda. “Sono sconvolta per Mariavittoria, che fino a un minuto prima mi diceva: ‘Che stupide che ci siamo fatte coinvolgere in questa cosa, noi che ci siamo volute bene’. Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale! Non ragiona con la sua testa. Ha una testa pensante? Coerenza zero!” ha dichiarato Amanda, visibilmente scossa.

La concorrente ha continuato il suo sfogo, criticando duramente l’atteggiamento della coinquilina: “Ha 31 anni. Mio figlio di 16 anni, anzi anche mio figlio di 10 anni, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, lasciandosi trascinare! Non ho più pazienza, basta, mi sono svegliata. Ho finito la pazienza, non serve a niente quella. Esaurita. Mi ha detto che questa nomination deve essere un incentivo. Ma incentivo di che? A mandarti a quel paese! Ma una volta per tutte! Certo, mi hai incentivato alla grande!”

‘Si è lasciata trascinare, è follia’, Mariavittoria: ‘Anche lei ha sbagliato’

Amanda non ha risparmiato critiche, definendo l’atteggiamento di Mariavittoria “orrendo” e accusandola di essersi contraddetta: “Si lascia trascinare! Questa è follia.” Le parole di Amanda Lecciso evidenziano un forte senso di tradimento e incomprensione, elementi che potrebbero influenzare la dinamica del gruppo all’interno della casa.

Subito dopo anche Mariavittoria si è confrontata con Luca Calvani che ha riferito che anche lei si è sentita tradita da Amanda e che negli ultimi tempi si è allontanata da lei a parte il confronto avuto pochi giorni prima. “É sempre con Stefania Orlando o con te. Non comprendo perché se la prende per la nomination. Dovrebbe fare come hai fatto tu con Giglio. Lei piange, ma anche io ho i miei buoni per aver fatto questa nomination”.