Arina Rodionova, la tennista si separa e sbarca su OnlyFans dopo l’eliminazione dagli Australian Open

Arina Rodionova ha annunciato il divorzio e il lancio di una pagina su OnlyFans

La campionessa di tennis Arina Rodionova, 35 anni, ha fatto parlare di sé con un doppio annuncio sui social media: la separazione dal marito, l’ex rugbista australiano Ty Vickery, e il lancio della sua nuova avventura su OnlyFans.

Arina Rodionova, la doppia svolta della tennista

L’atleta russo-australiana, recentemente eliminata al secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open dalla tedesca Eva Lys, ha condiviso la notizia della fine del suo matrimonio con un video insolito e ironico pubblicato su Instagram.

Nel video, Rodionova è apparsa accanto al marito per comunicare con tono tranquillo la decisione di separarsi dopo nove anni di matrimonio. “Ehi ragazzi, abbiamo un annuncio veloce da fare: stiamo divorziando. Siamo separati da circa un anno” – ha dichiarato la tennista, aggiungendo che amici e familiari erano già stati informati, ma che desiderava estendere l’annuncio al pubblico.

L’annuncio sui social con il marito: ‘Stiamo divorziando’

A sua volta, Vickery ha rassicurato i fan, affermando: “Stiamo bene. Rimaniamo in buoni rapporti e ci auguriamo il meglio l’un l’altro. Grazie per il supporto”. Il video si è concluso con un momento esilarante: Rodionova ha teso la mano per una stretta simbolica, ma Vickery ha invece messo una banana nella sua mano, scatenando l’ilarità sul web.

Arina Rodionova ha accompagnato il post con una didascalia riflessiva: “La vita accade. Ci amiamo tanto, ma a volte non è abbastanza”. Successivamente, ha sorpreso i fan con un messaggio ironico nelle sue storie su Instagram: “Con tutti questi articoli in giro… sembra il momento perfetto per iniziare a pubblicare quelle foto in bikini dalle Maldive”.

La svolta OnlyFans

Chiaro il riferimento alla piattaforma utilizzata da diversi creator che condividono contenuti per adulti. La tennista ha infatti annunciato di aver lanciato una pagina OnlyFans dopo essere uscita dall’Australian Open. “Il mio account è stato confermato, quindi eccoci qui. Facciamolo”. Anche la sua biografia ha suscitato divertimento, in quanto si descrive come una “tennista divertente”.