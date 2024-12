Ballando con le stelle, l’imprevisto che ha costretto Mariotto ad allontanarsi

Guillermo Mariotto ha abbandonato improvvisamente il programma Ballando con le Stelle, durante la diretta del 30 novembre, mentre la gara di ballo era ancora in corso. Lo stilista, secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato costretto a lasciare lo studio a causa di un imprevisto di lavoro.

Guillermo Mariotto si è allontanato per il malore della persona incaricata di una consegna urgente negli Emirati Arabi

L’atelier Gattinoni di Roma, per il quale Mariotto collabora, doveva consegnare urgentemente degli abiti destinati a un matrimonio negli Emirati Arabi. Tuttavia, la premiere incaricata della consegna si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. Mariotto, avvisato in diretta dell’accaduto, ha lasciato immediatamente il programma per occuparsi personalmente della consegna degli abiti, che doveva avvenire entro poche ore.

Il giudice di Ballando con le stelle si era allontanato prima dell’esibizione di Luca Barbareschi quando era uscito dallo studio con Amanda Lear. Lo stilista si è soffermato a lungo con l’artista e non è più rientrato in studio. “Diciamo che Mariotto era in una delle sue serate a briglia sciolte già prima del programma” – aveva commentato Selvaggia Lucarelli su Stories per poi aggiungere ironicamente.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli: ‘Nell’edizione più imponderabile della storia è possibile che Milly sia sostituita da Vira Carbone’

“Non so cosa intenda fare, ma nell’edizione con il più ampio margine di imponderabilità della storia tutto è possibile. Anche Milly molli Ballando e la sostituisca Vira Carbone”. La movimentata semifinale di Ballando con le stelle del 30 novembre è state seguita su Rai 1 da 3 milioni 734mila telespettatori pari al 28.98% di share (4 milioni 410mila con il 23.58% nel segmento Ballando… Tutti in pista).