Benny Green sulle accuse a Siffredi: ‘Volevano screditarlo per generare hype’

Benny Green

Benedetta D’Anna, meglio conosciuta come Benny Green nel mondo del cinema per adulti, interviene sulle recenti polemiche che hanno investito Rocco Siffredi. In un’intervista esclusiva rilasciata a MOW (mowmag.com), l’ex attrice hard racconta il dietro le quinte di un mondo dove – secondo lei – le accuse contro l’icona del porno italiano nasconderebbero dinamiche molto più complesse.

‘Alcune ragazze volevano montare un caso per screditarlo’

«Ho lavorato con alcune delle ragazze che oggi accusano Siffredi – rivela Benny Green – e ricordo bene le conversazioni nei camerini. Qualcuna parlava apertamente di voler montare un caso per screditarlo, anche scrivendo un libro. Tutto sembrava costruito per generare hype». D’Anna denuncia un clima ipocrita e spiega di essere stata contattata in passato per partecipare al progetto, ma di essersi tirata indietro.

Nel corso dell’intervista, l’ex pornostar sottolinea anche il ruolo di alcune agenzie che, a suo dire, suggerivano direttamente di rilasciare interviste contro Siffredi per cavalcare l’onda mediatica. «Era uno degli argomenti più proposti – afferma – perché sapevano che avrebbe attirato attenzione».

Il racconto di Benny Green si inserisce in un momento delicato per l’industria dell’intrattenimento per adulti, alle prese con una crescente attenzione mediatica sulle condizioni lavorative degli attori e sulle dinamiche dietro le quinte, spesso taciute o romanzate.