Capri cancellata da Rai 1, Kaspar Capparoni pubblica un nuovo video: il nuovo messaggio dopo le polemiche

Kaspar Capparoni

La storica fiction non tornerà su Rai 1 per il ventesimo anniversario

Doveva essere uno degli appuntamenti più nostalgici dell’estate televisiva, pensato per celebrare i vent’anni di Capri, la fiction che nel 2006 conquistò milioni di telespettatori. Invece, a pochi giorni dalla partenza, la Rai ha cambiato i programmi: le repliche non andranno più in onda su Rai 1 e la decisione ha scatenato la delusione dei fan e lo sfogo di Kaspar Capparoni, uno dei protagonisti più amati della serie.

L’attore, che nella fiction interpretava Massimo Galiano, è intervenuto sui social dopo le numerose reazioni del pubblico, spiegando il suo punto di vista e chiedendo scusa ai telespettatori.

Il cambio di programma di Rai1

Secondo la programmazione inizialmente annunciata, da lunedì 29 giugno, subito dopo il TG1 delle 13.30, sarebbero dovute andare in onda le repliche di Capri, con protagonisti Gabriella Pession, Kaspar Capparoni, Sergio Assisi, Bianca Guaccero e Gabriele Greco.

La fiction avrebbe così celebrato il suo ventesimo anniversario tornando nel pomeriggio di Rai1.

All’ultimo momento, però, la rete ha modificato il palinsesto. Al posto della serie saranno trasmesse le repliche di Le stagioni dell’amore, condotto da Mara Venier, e La porta magica, programma di Andrea Delogu.

Una decisione che ha lasciato sorpresi molti telespettatori, soprattutto dopo i promo già trasmessi in televisione.

Lo sfogo di Kaspar Capparoni

In un primo messaggio pubblicato sui social, l’attore non aveva nascosto il proprio disappunto.

«A quanto pare la Rai ha ufficialmente cancellato le repliche di Capri. Questo comportamento è a dir poco imbarazzante. Annunciare le repliche con grande gioia per festeggiare i vent’anni della fiction e poi cancellarle per replicare programmi che quasi nessuno guarderà. Una vera vergogna», aveva scritto.

Parole che hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando il malcontento degli appassionati della serie.

Il video: «Non voglio fare polemica»

Nelle ore successive Capparoni è tornato sull’argomento con un video pubblicato su Instagram, scegliendo toni decisamente più concilianti.

«Voglio chiarire una cosa: non sto facendo alcuna polemica», ha esordito.

L’attore ha spiegato di sentirsi coinvolto personalmente nella vicenda proprio perché protagonista della fiction e di voler chiedere scusa direttamente ai telespettatori.

«Mi sento parte in causa e chiedo scusa al pubblico per quello che è successo. Sono sicuro che ci saranno ottime ragioni dietro questa decisione e non spetta a me giudicarle. Quello che posso dire è che tante persone ci sono rimaste male e questo mi dispiace sinceramente».

Capparoni ha poi voluto ringraziare tutti coloro che, a distanza di vent’anni, continuano a dimostrare affetto per la serie.

«Sapere che Capri è ancora così amata significa che abbiamo fatto un buon lavoro. È una soddisfazione enorme e vi ringrazio davvero di cuore».

La fiction resta disponibile su RaiPlay

Nonostante la cancellazione dal palinsesto di Rai1, gli appassionati non dovranno rinunciare del tutto alla serie.

Le tre stagioni di Capri restano infatti disponibili sulla piattaforma RaiPlay, dove possono essere viste gratuitamente in streaming.

Per molti fan, però, il ritorno sulla rete ammiraglia avrebbe avuto un significato speciale. Sarebbe stato un omaggio a una fiction che ha segnato gli anni Duemila e che ancora oggi continua a essere ricordata con affetto.

La decisione della Rai ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle scelte dei palinsesti estivi, ma il messaggio di Kaspar Capparoni ha riportato l’attenzione soprattutto sul legame che, dopo vent’anni, continua a unire Capri e il suo pubblico.