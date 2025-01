Bonnie Blue a letto con 1057 uomini, 42enne cambia idea dopo essersi messo in fila: cosa ha visto

Bonnie Blue

Bonnie Blue, creatrice di contenuti su OnlyFans, sostiene di aver stabilito un “record mondiale” andando a letto con 1.057 uomini in 12 ore. Tra i presenti, Ali Walker, una guardia di sicurezza disoccupata di 42 anni, ha descritto l’evento come una “esperienza surreale” e che, nonostante si fosse messo in fila, ha cambiato idea dopo quello che ha visto.

Ali Walker ha raccontato di aver partecipato alla maratona della star di OnlyFans

Walker ha raccontato al Daily Mail: “Per quanto ne so, ha fatto sesso con almeno 1.000 uomini. Non li ho contati personalmente, ma la villa era piena. La scena era organizzata in modo metodico: Bonnie Blue aveva installato cinque telecamere e l’azione si svolgeva in un’unica grande stanza, con una lunga fila di uomini che attendevano il proprio turno. Sono rimasto per circa due ore, poi sono uscito a pranzo per 45 minuti e sono tornato per altre due ore. Lei era ancora lì, senza pause”.

‘Intorno a lei c’erano 40 ragazzi in qualsiasi momento, molti indossavano i passamontagna’

Walker ha aggiunto che alla fine ha deciso di lasciare l’evento perché l’ambiente era troppo pubblico per i suoi gusti: “C’erano circa 30 o 40 ragazzi intorno a lei in qualsiasi momento, tutti a turno. La maggior parte di loro indossava passamontagna “stile rapinatori di banche”. Era circondata da uomini. C’erano così tanti ragazzi lì e io sono piuttosto timido. Non sono mai stato coinvolto in niente del genere, quindi non mi sono lasciato coinvolgere”. Non solo il 42enne ha riferito che sul pavimento c’era di tutto. “Preservativi usati e tovaglioli di carta erano seminati dappertutto”.

Secondo Walker, l’evento è iniziato nel primo pomeriggio e si è protratto fino a tarda sera. “Era instancabile, non si è fermata mai, nemmeno per un attimo”, ha detto. Tuttavia, ha precisato di non aver partecipato direttamente: “Non ho fatto sesso con lei. Mi sarebbe piaciuto ma in maniera più intima. Ero presente come osservatore. Ho girato un video per il mio account TikTok e questo mi è bastato”.

‘Sono timido ed avrei preferito una situazione più intima’

Walker ha concluso dicendo che Bonnie Blue gli è sembrata “una persona adorabile”, ma ha preferito non entrare nei dettagli dell’evento: “È difficile riassumere un’esperienza del genere in poche parole, quindi cambio semplicemente argomento”.

EXCLUSIVE: I waited in line alongside 1,000-other balaclava-clad men to have sex with Bonnie Blue – but when it was my turn, I couldn't go through with ithttps://t.co/NEv0q6lpJZ pic.twitter.com/c8itmeBtw2 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2025