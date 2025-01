Grande Fratello, televoto per il ripescaggio: le parole di Signorini al Tg5 infiammano i fan di Helena

Helena Prestes

“Grande Fratello ha deciso di mettere nella mani del pubblico una decisione che potrebbe mutare gli equilibri della casa”. Le parole di Alfonso Signorini al Tg5 sembrano confermare le indiscrezioni delle ultime ore su un possibile ripescaggio di uno dei concorrenti in gara.

Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia un colpo di scena al Tg5

Dopo il flop d’ascolti dell’ultima puntata, gli autori potrebbero provare a rimescolare le carte con il ritorno di un elemento di disturbo come Helena Prestes che, in un eventuale televoto, sarebbe favorita su Iago Garcia e Yulia Bruschi, altri ex gieffini che i telespettatori rivedrebbero volentieri in casa.

Non è escluso che i telespettatori siano chiamati a decidere per il ritorno della brasiliana in casa come ospite. Nelle passate stagioni i concorrenti avevano a disposizione un pass per tornare in gioco in caso di eliminazione. Ciambella di salvataggio che non è stata introdotta quest’anno ma che potrebbe tornare in auge nel corso della puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello.

L’appello dei fan di Helena Prestes arriva fino a New York

Per un ritorno di Helena Prestes in casa ci sono state mobilitazioni anche lontano dal Bel Paese con una manifestazione davanti all’ambasciata italiana a Londra mentre sul display di di Times Square, a New York, è apparsa la scritta: “Il mondo lo chiede: ripescaggio per Helena“.

il @GrandeFratello si è davvero fatto scappare una dinamica come quella delle #zelena, finita a times square con tanto di #

aaa potevate fare i big money con loro🫦#GIUSTIZIAXHELENA#RIPESCAGGIOHELENA

