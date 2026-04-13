Carlo Conti

Carlo Conti risponde alle polemiche: “Mai avuto dubbi”

Una risposta secca, quasi chirurgica, ma con il sorriso di chi sa stare in scena. Ospite di Belve, il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, Carlo Conti affronta senza girarci intorno una delle polemiche più surreali emerse durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Il riferimento è al “disturbatore” Gabriele Paolini, che durante un collegamento del Tg1 aveva urlato: “Carlo Conti bisessuale”.

La replica del conduttore? Tagliente e ironica:

“Io bisessuale? Non mi risulta. Ho solo un’idea fissa in testa”.

E quando Fagnani prova a scavare, chiedendo se almeno ci sia curiosità:

“No, no, mi trovo bene… mi sono sempre trovato bene lì. Mai avuto dubbi.”

Una risposta che chiude la questione, ma che allo stesso tempo dimostra ancora una volta la cifra stilistica di Conti: elegante, diretto, senza bisogno di alzare i toni.

Sanremo e il passaggio di consegne: perché ha scelto De Martino?

Il tema caldo resta però Sanremo. E soprattutto quel passaggio di testimone annunciato direttamente dal palco dell’Ariston.

Una scelta comunicativa? Non proprio.

“Non mi sono mai preoccupato della comunicazione, l’ho fatto perché avevo già deciso”, spiega Conti.

Dietro le quinte, però, c’è molto di più:

“Volevo dare forza prima di tutto a Stefano e a questo passaggio di consegne. E poi era anche un gesto di affetto.”

E su Stefano De Martino non ha dubbi:

“È partito fortissimo.”

Parole che suonano come una vera investitura. Non solo un passaggio tecnico, ma quasi una benedizione televisiva.

Chi è il vero “erede” di Carlo Conti? La risposta sorprende

Quando Fagnani lo incalza su chi possa davvero raccogliere la sua eredità televisiva, Conti spiazza ancora.

Se da un lato riconosce la crescita di De Martino, dall’altro indica un nome diverso:

“Quello che sento più vicino a me? Nicola Savino.”

Una dichiarazione che apre scenari interessanti. Savino rappresenta infatti una figura più affine allo stile di Conti: ironia misurata, ritmo televisivo solido, capacità di attraversare generi diversi.

Rai, Amadeus e il “no” alla poltrona di direttore

Nel corso dell’intervista si parla anche di futuro. E qui arriva un’altra apertura inattesa: quella ad Amadeus.

“Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è.”

Un messaggio chiaro: nessuna rivalità, solo logiche di squadra.

Più netta invece la risposta su un possibile ruolo dirigenziale in Rai:

“Davvero? Non lo sapevo… comunque non accetterei mai, dovrei cancellare tutti i miei programmi!”

Tradotto: Conti resta uomo di palco, non di scrivania.

Belve si conferma il format più tagliente della tv

La puntata del 14 aprile di Belve promette scintille. Oltre a Carlo Conti, tra gli ospiti ci saranno anche Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.

Il programma di Francesca Fagnani continua a distinguersi per il suo stile diretto, senza filtri, capace di mettere a nudo anche i personaggi più navigati dello spettacolo.

E Conti, navigato lo è eccome, ma anche stavolta non si è sottratto al gioco delle domande scomode.