Celebrity Big Brother UK, Mickey Rourke espulso: insulti a JoJo Siwa e lite furiosa in casa

Mickey Rourke

L’attore allontanato dal reality per linguaggio offensivo e frasi omofobe

È stato un episodio scioccante quello andato in scena nella casa del Celebrity Big Brother UK, la versione inglese del Grande Fratello Vip. Il protagonista, stavolta, è Mickey Rourke, celebre attore di Hollywood noto per film come The Wrestler e 9 settimane e ½. L’artista è stato espulso dal programma in seguito a una serie di comportamenti inappropriati, culminati con un’aggressione verbale a JoJo Siwa e una lite furiosa con Chris Hughes, ex volto di Love Island.

Offese omofobe a JoJo Siwa: ‘Se resto qui quattro giorni, non sarai più gay’

Il primo campanello d’allarme è arrivato quando Mickey Rourke ha rivolto un commento omofobo a JoJo Siwa, 21 anni, apertamente queer. Durante una conversazione, l’attore le ha chiesto se preferisse “i ragazzi o le ragazze”. Dopo la risposta – “Ho una compagna non binaria” – Rourke ha reagito con una frase a dir poco sconcertante:

“Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay.”

Parole che hanno indignato i fan del reality e costretto la produzione a intervenire con un ammonimento ufficiale. Ma la situazione è ulteriormente degenerata.

Lite con Chris Hughes e aggressività crescente: “Non fissarmi, sei uno str***o”

Durante una prova settimanale a tema “pirati”, Mickey Rourke ha perso il controllo. Dopo una battuta da parte di Chris Hughes, il 72enne si è alterato urlandogli:

“Non fissarmi, cazzo. Sei uno stronzo.”

La tensione è esplosa davanti a tutti i coinquilini, con tentativi falliti di sedare la lite da parte di JoJo e altri concorrenti. Rourke ha poi rivolto frasi minacciose anche a Chris, alzando ulteriormente il livello della violenza verbale. Il Grande Fratello ha immediatamente convocato l’attore nella Stanza del Diario, dove è stata presa la decisione definitiva.

La decisione della produzione: espulsione immediata e cachet dimezzato

La produzione ha comunicato ufficialmente la squalifica immediata di Mickey Rourke per “comportamenti minacciosi e linguaggio sessualmente inappropriato”. Non era infatti la prima volta che l’attore riceveva richiami per il suo atteggiamento scorretto. Anche Ella Rae Wise, star di TOWIE, aveva segnalato di essersi sentita a disagio per alcuni commenti ricevuti da Rourke poco prima dell’episodio con Chris.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail e The Mirror, l’attore non riceverà l’intero compenso previsto, pari a 500mila sterline.

“Se una celebrità viene espulsa, non ha diritto all’intera somma. Mickey era pronto ad andarsene e alla fine è sembrata una decisione condivisa”, riporta la stampa britannica.

Le scusa in diretta

Mickey Rourke è tornato temporaneamente in casa durante la puntata di domenica 13 aprile per chiedere pubblicamente scusa agli ex coinquilini, in particolare a JoJo Siwa.

ITV e la condanna pubblica: “Comportamento inaccettabile”

L’emittente ITV, che trasmette il programma, ha rilasciato un comunicato di condanna:

“Il comportamento mostrato da Rourke è stato inaccettabile. Ci scusiamo con il pubblico, i concorrenti e il team per quanto accaduto. La sicurezza e il rispetto sono i nostri valori fondamentali.”

Celebrity Big Brother UK nella bufera: serve più controllo?

L’episodio ha acceso un ampio dibattito in UK sulla gestione delle celebrità all’interno dei reality show, specialmente quando si tratta di personaggi controversi e imprevedibili. La domanda ora è: la produzione ha fatto abbastanza per prevenire simili derive?

Hollywood actor Mickey Rourke REMOVED from UK Celebrity Big Brother house over “inappropriate language and instances of unacceptable behaviour.”



His removal comes after he was given repeated warnings over using “inappropriate language” after clashing with Nickelodeon star JoJo… pic.twitter.com/gbuDJL4D92 — Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2025