Grande Fratello Albania, rissa in diretta: Jozefin Marku arrestato dopo aver aggredito Gjesti

Il momento dell'aggressione nella casa del Grande Fratello Albania

Il cantante picchia il collega dopo l’eliminazione: Gjesti in ospedale

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Albania, il reality è stato scosso da un evento senza precedenti. Il cantante Jozefin Marku, concorrente del programma, è stato arrestato in diretta dopo aver colpito con un violento pugno al volto il collega Besart Klemendi, noto con il nome d’arte Gjesti, proprio nel momento in cui veniva eliminato dal gioco.

La lite sfociata in violenza: Gjesti soccorso, Marku in manette

I due artisti avevano discusso animatamente per settimane, ma nessuno si aspettava un epilogo simile. Subito dopo l’annuncio dell’eliminazione di Marku, il cantante ha sferrato un pugno contro Gjesti, facendolo crollare a terra sotto gli occhi increduli degli altri concorrenti e del pubblico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici, seguiti da un’ambulanza che ha trasportato la vittima in ospedale, dove è tuttora ricoverato in condizioni stabili.

Pochi minuti dopo l’aggressione, la polizia è entrata nella Casa del Grande Fratello e ha portato via Marku, arrestato con l’accusa di aggressione. Il momento è stato ripreso dalle telecamere del reality e ha fatto rapidamente il giro del web.

Le dichiarazioni: ‘Mi ha provocato, ho reagito d’istinto’

Secondo quanto riportato da Report TV, Jozefin Marku avrebbe dichiarato alla polizia:

“Mi ha provocato per tutto il tempo, e per rabbia gli ho tirato quel colpo. Ho reagito d’istinto. Non ce l’ho fatta più! Continuava a provocare fino alla fine”.

Marku è stato trattenuto in commissariato per oltre cinque ore prima di essere rilasciato intorno alle 5 del mattino. Tuttavia, le autorità albanesi hanno aperto un’indagine, acquisendo i filmati dell’aggressione e le testimonianze degli altri concorrenti.

Un portavoce delle forze dell’ordine ha confermato:

“Il materiale è già stato trasmesso alla Procura. Il procedimento penale contro il cittadino J.M., 29 anni, è stato ufficialmente avviato”.

La reazione della produzione: ‘Un gesto inaccettabile’

Top Channel, l’emittente che produce il programma, ha diffuso un comunicato di ferma condanna:

“Si ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello condanna questo atto violento, profondamente inquietante. Non rappresenta i nostri valori. Ci scusiamo pubblicamente con il pubblico, i partner e le istituzioni.”

La produzione ha assicurato che l’incidente non era in alcun modo previsto e che stanno collaborando con i legali per adottare provvedimenti immediati.

Parla la famiglia di Gjesti: ‘Grazie per l’affetto, ma non finisce qui’

Sui social sono intervenuti anche i familiari di Gjesti, ringraziando per il sostegno ricevuto:

“Le sue condizioni sono stabili, ma quello che è successo non può passare inosservato. Abbiamo parlato con la produzione e con i medici. Grazie a tutti per l’amore e la preoccupazione.”

Un precedente grave nella storia dei reality

In Italia si era parlato molto del bollitore lanciato da Helena Prestes nel GF Vip, ma quello che è accaduto nella versione albanese rappresenta un episodio molto più grave, che solleva interrogativi sulla gestione dei reality show e sulla tenuta psicologica dei concorrenti sottoposti a forti pressioni.

‼️Gjesti ia ka shkaterru dasmen Jozit me Loredanen,

-I ka lag dhe u ka hedh shampanje ne sy ne dasme Jozit e Lorit

-U viktimizu qe Jozi i ka thene ‘kopil shkine’ kur ne te vertete kishte thene ’VETEM nje kopil shkine prish dasme shqiptari”

Gjesti had it COMING!#bbvipal #bbvipal4 pic.twitter.com/OYBex9NnxZ — DiavoloLegacy (@DiavoloLegacy) April 13, 2025