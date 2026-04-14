‘Se lo Stato non protegge, intervengo io’: Adinolfi difende Chiara Balistreri dopo il suo video in lacrime

La paura di Chiara: “Se mi succede qualcosa…”
Tutto parte dal video pubblicato da Chiara Balistreri, in cui si mostra in lacrime dopo aver appreso che il suo ex fidanzato è tornato a casa ai domiciliari con braccialetto elettronico.
Uno sfogo diretto, senza filtri. La paura è concreta, legata a una storia di violenze già subite. E le sue parole sono nette: non si sente protetta.
“Se mi dovesse succedere qualcosa…”, dice, lasciando intendere un timore che non è teorico ma vissuto.
Adinolfi cambia posizione: dagli scontri alla difesa
Chi ha seguito L’Isola dei Famosi ricorda bene che tra Mario Adinolfi e Chiara non c’era sintonia. Anzi, tutt’altro.
Eppure davanti a quel video il politico decide di esporsi. Non per polemica, ma per prendere posizione a difesa.
Lo fa prima con parole dirette, poi con un intervento più ragionato. Il senso è chiaro: non lasciarla sola.
Il post: “Se lo Stato non protegge, ci pensiamo noi padri”
È nel post pubblicato sui social che Adinolfi chiarisce il suo pensiero. Ricorda il percorso di Chiara, la condanna definitiva dell’ex e la delusione per una scarcerazione così rapida.
Poi il passaggio chiave:
“Se lo Stato non protegge le nostre figlie, ci penseremo noi padri”.
Un messaggio che non vuole essere spettacolarizzazione, ma presa di responsabilità personale, anche espressa con toni forti.
Parla di protezione, di limite, di presenza. E lo fa mettendosi dalla parte della vittima, senza ambiguità.
Un messaggio netto: non lasciarla sola
Al di là delle parole più dure, il punto resta uno: la volontà di proteggere.
Adinolfi si espone pubblicamente per dire che Chiara non è sola. Che qualcuno c’è. Che qualcuno guarda.
In un contesto in cui la paura torna a farsi sentire, il suo intervento si inserisce lì: non come polemica, ma come presa di posizione netta a favore di chi ha già subito violenza.