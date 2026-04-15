Fiordelisi smonta Chiofalo: ‘Recita la parte, non è come sembra’, ma conferma l’ossessione per la chirurgia

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

“Non è così come si vede”: il retroscena dopo Belve

Dietro l’immagine sopra le righe mostrata in tv, ci sarebbe molto di più.

A dirlo è Antonella Fiordelisi, che interviene dopo l’intervista di Francesco Chiofalo a Belve e mette in discussione uno degli aspetti che più hanno colpito il pubblico: il suo modo di parlare.

Secondo l’ex gieffina, gli errori e le incertezze linguistiche non sarebbero affatto spontanei, ma parte di una costruzione ben precisa:

“Non è così stupido come sembra”, ha spiegato, chiarendo che in realtà sa esprimersi correttamente.

Un personaggio, dunque, studiato per funzionare davanti alle telecamere.

“Gioca con i verbi”: l’accusa sul personaggio costruito

Fiordelisi è netta:

“Sa parlare benissimo, non sbaglia i congiuntivi”.

L’idea è che Chiofalo enfatizzi volutamente certe lacune, trasformandole in cifra stilistica per attirare attenzione e visibilità.

Un meccanismo che, secondo lei, non è improvvisato:

“Sono cose che si studia, vuole far parlare di sé”.

Una strategia comunicativa, insomma, che punterebbe a renderlo riconoscibile e “televisivo”.

L’unico punto vero: l’ossessione per la chirurgia

Se da un lato smonta il personaggio, dall’altro conferma un aspetto raccontato dallo stesso Chiofalo:

la sua ossessione per la chirurgia estetica.

Secondo Fiordelisi, tutto sarebbe iniziato proprio durante la loro relazione:

“Non si piaceva, non dormiva la notte”, ha raccontato.

Il primo intervento? La barba, con un trapianto effettuato in Turchia.

Un passaggio che segna, a suo dire, l’inizio di un cambiamento profondo.

“Era diverso”: il cambiamento fisico e personale

L’ex compagna sottolinea come l’aspetto di Chiofalo sia cambiato radicalmente nel tempo.

“Era completamente diverso”, dice, ricordando anche il desiderio di modificare altri tratti, come il colore degli occhi.

Un’evoluzione che, secondo il suo racconto, avrebbe inciso anche sul rapporto tra loro.

La rottura: “Non ero più innamorata”

La fine della relazione, spiega Fiordelisi, non sarebbe legata a un singolo episodio ma a un progressivo distacco.

“L’ho lasciato perché non ero più innamorata”, afferma.

Dopo la rottura, però, i rapporti si sarebbero incrinati definitivamente, con accuse reciproche e tensioni mai ricomposte.

“Vuole sempre far parlare di sé”

Un punto su cui insiste è la ricerca costante di visibilità.

Secondo Fiordelisi, Chiofalo avrebbe costruito negli anni una presenza mediatica basata proprio su questo:

attirare attenzione, anche a costo di estremizzare il proprio personaggio.

Le parole più morbide: “Generoso e simpatico”

Nonostante le critiche, Antonella riconosce anche aspetti positivi dell’ex.

Lo descrive come una persona generosa e capace di colpire per simpatia, ricordando anche il periodo difficile in cui gli è stata accanto dopo la malattia.

Un ritratto quindi doppio: da un lato il personaggio mediatico, dall’altro la persona conosciuta nella vita privata.