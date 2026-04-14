Chiofalo a Belve shock: ‘350 relazioni, chirurgia senza limiti e voglio fare il sindaco di Roma’

Francesco Chiofalo

Un’intervista fuori controllo: Fagnani ride e fatica a fermarlo

A Belve arriva un ospite che trasforma l’intervista in uno show nello show. Francesco Chiofalo, nella puntata del 14 aprile, si presenta con il suo stile diretto, iperbolico e a tratti surreale, tanto che Francesca Fagnani in più momenti fatica a proseguire tra le risate.

L’influencer si racconta senza filtri, alternando provocazione e autoironia, con quella cifra che ormai è il suo marchio: esagerare, ma senza mai arretrare. E il risultato è una delle interviste più imprevedibili della stagione.

“Famo 350”: sesso, ex e provocazioni senza freni

Quando si entra nel terreno sentimentale e sessuale, il copione salta del tutto. Alla domanda sulle relazioni, Chiofalo spara: “famo trecentocinquanta”, per poi rilanciare subito dopo: “sono stato pure parsimonioso!”.

E non si ferma lì. Tra battute e doppi sensi, costruisce il suo personaggio senza alcun filtro: “mi chiamano Chiofalo il nero… non per il colore della pelle”, dice, lasciando intendere un’esuberanza che diventa parte della narrazione.

Sulle ex, poi, chiude con una sicurezza disarmante: “se faccio un gesto me le ripiglio”. Una frase che è insieme provocazione e manifesto.

Chirurgia estetica e identità: “Sembro un cartone animato”

Ma l’intervista cambia registro quando si arriva al tema dell’immagine. Qui Chiofalo abbassa i toni, ma non perde l’onestà brutale che lo caratterizza.

Alla domanda se abbia mai avuto paura di non riconoscersi dopo gli interventi, risponde senza giri di parole: “magari non mi riconoscevo”.

Poi prova a spiegare la sua trasformazione: voleva diventare “sofisticato, come i belli e dannati”, puntando anche sull’effetto dell’occhio azzurro. Il risultato? Lo definisce lui stesso con una battuta che spiazza: “è venuta fuori una specie di cartone animato”.

E quando Fagnani gli chiede quanti interventi abbia fatto, la risposta è coerente con il personaggio: “tanti che ho perso il conto”. Orecchie, naso, zigomi, denti. Fino all’immagine finale: “sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca”.

Dal tumore al bullismo: i momenti più personali

Nel flusso di battute e provocazioni emergono anche momenti più intimi. Chiofalo racconta il bullismo subito a scuola e il periodo segnato dalla scoperta di un tumore.

Passaggi che danno profondità a un personaggio spesso percepito solo come sopra le righe. E che spiegano, almeno in parte, il rapporto ossessivo con l’immagine e la costruzione di sé.

E poi la politica: “Voglio fare il sindaco di Roma”

Nel finale arriva la virata più inattesa, ma anche quella più coerente con il tono dell’intervista: la politica.

Chiofalo ribadisce la sua intenzione di candidarsi sindaco di Roma, abbozzando anche alcune idee per la città. Una prospettiva che Fagnani commenta con ironia: “ci mancava solo questa!”.

Provocazione? Progetto reale? Nel mondo di Chiofalo la linea è sempre sfumata.

Belve, la puntata del 14 aprile

La puntata del 14 aprile di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, promette quindi scintille.

Insieme a Chiofalo ci saranno anche Carlo Conti e Giulia Michelini, in una serata che si muove tra ironia, confessioni e momenti imprevedibili.

Appuntamento in prima serata, alle 21.20.