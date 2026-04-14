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Chiofalo a Belve shock: ‘350 relazioni, chirurgia senza limiti e voglio fare il sindaco di Roma’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 14 Apr, 2026 - ore: 18:28 #Belve, #Francesco Chiofalo, #Roma
Francesco ChiofaloFrancesco Chiofalo

Un’intervista fuori controllo: Fagnani ride e fatica a fermarlo

A Belve arriva un ospite che trasforma l’intervista in uno show nello show. Francesco Chiofalo, nella puntata del 14 aprile, si presenta con il suo stile diretto, iperbolico e a tratti surreale, tanto che Francesca Fagnani in più momenti fatica a proseguire tra le risate.

L’influencer si racconta senza filtri, alternando provocazione e autoironia, con quella cifra che ormai è il suo marchio: esagerare, ma senza mai arretrare. E il risultato è una delle interviste più imprevedibili della stagione.

“Famo 350”: sesso, ex e provocazioni senza freni

Quando si entra nel terreno sentimentale e sessuale, il copione salta del tutto. Alla domanda sulle relazioni, Chiofalo spara: “famo trecentocinquanta”, per poi rilanciare subito dopo: “sono stato pure parsimonioso!”.

E non si ferma lì. Tra battute e doppi sensi, costruisce il suo personaggio senza alcun filtro: “mi chiamano Chiofalo il nero… non per il colore della pelle”, dice, lasciando intendere un’esuberanza che diventa parte della narrazione.

Sulle ex, poi, chiude con una sicurezza disarmante: “se faccio un gesto me le ripiglio”. Una frase che è insieme provocazione e manifesto.

Chirurgia estetica e identità: “Sembro un cartone animato”

Ma l’intervista cambia registro quando si arriva al tema dell’immagine. Qui Chiofalo abbassa i toni, ma non perde l’onestà brutale che lo caratterizza.

Alla domanda se abbia mai avuto paura di non riconoscersi dopo gli interventi, risponde senza giri di parole: “magari non mi riconoscevo”.

Poi prova a spiegare la sua trasformazione: voleva diventare “sofisticato, come i belli e dannati”, puntando anche sull’effetto dell’occhio azzurro. Il risultato? Lo definisce lui stesso con una battuta che spiazza: “è venuta fuori una specie di cartone animato”.

E quando Fagnani gli chiede quanti interventi abbia fatto, la risposta è coerente con il personaggio: “tanti che ho perso il conto”. Orecchie, naso, zigomi, denti. Fino all’immagine finale: “sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca”.

Dal tumore al bullismo: i momenti più personali

Nel flusso di battute e provocazioni emergono anche momenti più intimi. Chiofalo racconta il bullismo subito a scuola e il periodo segnato dalla scoperta di un tumore.

Passaggi che danno profondità a un personaggio spesso percepito solo come sopra le righe. E che spiegano, almeno in parte, il rapporto ossessivo con l’immagine e la costruzione di sé.

E poi la politica: “Voglio fare il sindaco di Roma”

Nel finale arriva la virata più inattesa, ma anche quella più coerente con il tono dell’intervista: la politica.

Chiofalo ribadisce la sua intenzione di candidarsi sindaco di Roma, abbozzando anche alcune idee per la città. Una prospettiva che Fagnani commenta con ironia: “ci mancava solo questa!”.

Provocazione? Progetto reale? Nel mondo di Chiofalo la linea è sempre sfumata.

Belve, la puntata del 14 aprile

La puntata del 14 aprile di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, promette quindi scintille.

Insieme a Chiofalo ci saranno anche Carlo Conti e Giulia Michelini, in una serata che si muove tra ironia, confessioni e momenti imprevedibili.

Appuntamento in prima serata, alle 21.20.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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