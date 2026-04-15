Uomini e Donne, Gloria Nicoletti nel mirino: scontro durissimo con Cristina in studio

Registrazione 15 aprile: Gloria volta pagina, ma scoppia il caos in studio
Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 15 aprile, Gloria Nicoletti è finita al centro di uno dei momenti più tesi della puntata.
Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la dama ha raccontato di aver iniziato una nuova frequentazione, descrivendo sensazioni positive e confermando anche un bacio con il cavaliere.
Un racconto che sembrava procedere senza scosse, almeno fino all’intervento di Cristina Tenuta.
“Troppo veloce”: Cristina attacca e parte la lite
È proprio Cristina a rompere l’equilibrio, mettendo in discussione il comportamento di Gloria.
La critica è diretta: secondo lei, la dama avrebbe voltato pagina troppo in fretta dopo la precedente conoscenza con Antonio Marino.
Da lì, lo studio si infiamma.
Le due iniziano un botta e risposta sempre più acceso, tra accuse reciproche e toni che si alzano rapidamente.
Segnalazioni e tensioni: interviene anche Maria
Nel mezzo della discussione emergono anche alcune segnalazioni legate a un ristorante romano, che contribuiscono ad alimentare ulteriormente il clima.
Le versioni si scontrano, tra chi accusa e chi smentisce, fino a rendere necessario l’intervento di Maria De Filippi.
La conduttrice richiama tutti all’ordine, invitando a non coinvolgere persone assenti e cercando di riportare la calma in studio.
Una conoscenza che parte, ma tra polemiche
Nonostante lo scontro, Gloria Nicoletti conferma di voler proseguire la conoscenza appena iniziata negli studi di Uomini e Donne.
Ma il percorso parte già in salita, tra dubbi, critiche e un clima che lascia intendere nuovi possibili sviluppi nelle prossime puntate.