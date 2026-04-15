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Uomini e Donne, Gloria Nicoletti nel mirino: scontro durissimo con Cristina in studio

DiRedazione

Pubblicato: 15 Apr, 2026 - ore: 22:42 #Gloria Nicoletti, #Uomini e Donne
Gloria NicolettiGloria Nicoletti

Registrazione 15 aprile: Gloria volta pagina, ma scoppia il caos in studio

Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 15 aprile, Gloria Nicoletti è finita al centro di uno dei momenti più tesi della puntata.

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la dama ha raccontato di aver iniziato una nuova frequentazione, descrivendo sensazioni positive e confermando anche un bacio con il cavaliere.

Un racconto che sembrava procedere senza scosse, almeno fino all’intervento di Cristina Tenuta.

“Troppo veloce”: Cristina attacca e parte la lite

È proprio Cristina a rompere l’equilibrio, mettendo in discussione il comportamento di Gloria.

La critica è diretta: secondo lei, la dama avrebbe voltato pagina troppo in fretta dopo la precedente conoscenza con Antonio Marino.

Da lì, lo studio si infiamma.

Le due iniziano un botta e risposta sempre più acceso, tra accuse reciproche e toni che si alzano rapidamente.

Segnalazioni e tensioni: interviene anche Maria

Nel mezzo della discussione emergono anche alcune segnalazioni legate a un ristorante romano, che contribuiscono ad alimentare ulteriormente il clima.

Le versioni si scontrano, tra chi accusa e chi smentisce, fino a rendere necessario l’intervento di Maria De Filippi.

La conduttrice richiama tutti all’ordine, invitando a non coinvolgere persone assenti e cercando di riportare la calma in studio.

Una conoscenza che parte, ma tra polemiche

Nonostante lo scontro, Gloria Nicoletti conferma di voler proseguire la conoscenza appena iniziata negli studi di Uomini e Donne.

Ma il percorso parte già in salita, tra dubbi, critiche e un clima che lascia intendere nuovi possibili sviluppi nelle prossime puntate.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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