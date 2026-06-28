Uomini e Donne, Giuliano Giuliani chiede sul web un fotomontaggio con Elena De Simei: la risposta della dama è durissima

Elena De Simei e Giuliano Giuliani

‘Ci mettete assieme?’, la richiesta del cavaliere di Uomini e Donne fa infuriare Elena De Simei

Una richiesta su Facebook ha innescato la reazione stizzita di Elena De Simei, dama del Trono Over di Uomini e Donne, e Giuliano Giuliani, storico ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi.

Tutto è partito da un post di Giuliani pubblicato sul gruppo Facebook Fotomontaggi Amatoriali.

L’appello pubblicato da Giuliano Giuliani

Giuliano Giuliani ha condiviso un proprio selfie insieme a una fotografia di Elena De Simei scattata negli studi di Uomini e Donne, scrivendo semplicemente:

«Ci mettete assieme? Grazie, bel gruppo».

Una richiesta rivolta agli iscritti del gruppo affinché realizzassero un fotomontaggio che ritraesse i due insieme.

L’appello è stato accolto e alcuni utenti hanno creato diverse immagini attraverso strumenti di intelligenza artificiale, facendole poi circolare online.

La reazione di Elena De Simei

Le immagini sono arrivate anche a Elena De Simei, che ha deciso di intervenire attraverso le sue Instagram Stories.

La dama ha condiviso lo screenshot della richiesta pubblicata dall’ex cavaliere, spiegando di non aver apprezzato quanto accaduto.

«Una persona di nome Giuliano Giuliani “Lo Strano”, a quanto pare ex partecipante di Uomini e Donne, si sta divertendo a far realizzare foto e video falsi che mi ritraggono insieme a lui, facendoli circolare online a ruota libera», ha scritto.

Successivamente ha aggiunto:

«Lo trovo inquietante e del tutto inappropriato. È un comportamento che, se dovesse continuare, potrebbe avere conseguenze».

Infine ha chiesto ai suoi follower di segnalarle eventuali altri contenuti simili che dovessero comparire sul web.