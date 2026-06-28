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Uomini e Donne, Giuliano Giuliani chiede sul web un fotomontaggio con Elena De Simei: la risposta della dama è durissima

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Giu, 2026 - ore: 19:52 #Elena De Simei, #fotomontaggio, #Giuliano Giuliani, #Uomini e Donne
Elena De Simei e Giuliano GiulianiElena De Simei e Giuliano Giuliani

‘Ci mettete assieme?’, la richiesta del cavaliere di Uomini e Donne fa infuriare Elena De Simei

Una richiesta su Facebook ha innescato la reazione stizzita di Elena De Simei, dama del Trono Over di Uomini e Donne, e Giuliano Giuliani, storico ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi.

Tutto è partito da un post di Giuliani pubblicato sul gruppo Facebook Fotomontaggi Amatoriali.

L’appello pubblicato da Giuliano Giuliani

Giuliano Giuliani ha condiviso un proprio selfie insieme a una fotografia di Elena De Simei scattata negli studi di Uomini e Donne, scrivendo semplicemente:

«Ci mettete assieme? Grazie, bel gruppo».

Una richiesta rivolta agli iscritti del gruppo affinché realizzassero un fotomontaggio che ritraesse i due insieme.

L’appello è stato accolto e alcuni utenti hanno creato diverse immagini attraverso strumenti di intelligenza artificiale, facendole poi circolare online.

La reazione di Elena De Simei

Le immagini sono arrivate anche a Elena De Simei, che ha deciso di intervenire attraverso le sue Instagram Stories.

La dama ha condiviso lo screenshot della richiesta pubblicata dall’ex cavaliere, spiegando di non aver apprezzato quanto accaduto.

«Una persona di nome Giuliano Giuliani “Lo Strano”, a quanto pare ex partecipante di Uomini e Donne, si sta divertendo a far realizzare foto e video falsi che mi ritraggono insieme a lui, facendoli circolare online a ruota libera», ha scritto.

Successivamente ha aggiunto:

«Lo trovo inquietante e del tutto inappropriato. È un comportamento che, se dovesse continuare, potrebbe avere conseguenze».

Infine ha chiesto ai suoi follower di segnalarle eventuali altri contenuti simili che dovessero comparire sul web.

Chi sono Elena De Simei e Giuliano Giuliani

Pur essendo entrambi volti noti del Trono Over, Elena De Simei e Giuliano Giuliani non hanno mai partecipato insieme a Uomini e Donne.

Elena De Simei, originaria della Sardegna ma residente a Milano dopo diverse esperienze anche negli Stati Uniti, si è fatta conoscere nell’ultima edizione del Trono Over. Durante il percorso ha frequentato soprattutto Massimo Cipollini, interrompendo però la conoscenza dopo aver ritenuto troppo pesante la differenza d’età. Ha ricevuto numerose attenzioni dal parterre maschile, mantenendo però sempre un atteggiamento molto selettivo.

Giuliano Giuliani, invece, è uno degli ex cavalieri più conosciuti nella storia del programma, diventato celebre anche per gli scontri televisivi con Antonio Jorio.

Il caso riaccende il dibattito sull’AI

La vicenda ha riportato al centro dell’attenzione anche il tema dell’uso dell’intelligenza artificiale per realizzare immagini di persone reali senza il loro consenso.

In questo caso tutto è nato da una richiesta pubblicata in un gruppo Facebook e dalla successiva iniziativa di alcuni utenti che hanno creato i fotomontaggi, poi finiti all’attenzione della diretta interessata.

Per il momento Giuliano Giuliani non ha commentato pubblicamente la vicenda, mentre il post di Elena continua a far discutere i fan del programma.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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