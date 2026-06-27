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Aurora Leone sposa Simone Ruzzo: l’arrivo in Panda, l’abito corto in pizzo e quel messaggio che racconta tutto il loro amore

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 27 Giu, 2026 - ore: 18:50 #Aurora Leone, #Belvedere di San Leucio, #nozze, #The Jackal
Aurora Leone dei The Jackal è convolata nozzeAurora Leone dei The Jackal è convolata nozze

La comica dei The Jackal ha detto sì a Simone Ruzzo nella splendida cornice del Belvedere di San Leucio

Caserta ha fatto da cornice a uno dei matrimoni più sorprendenti di questo inizio estate. Aurora Leone e Simone Ruzzo, protagonisti dei The Jackal e coppia anche nella vita, si sono sposati venerdì 26 giugno 2026 scegliendo la suggestiva location del Belvedere di San Leucio, patrimonio simbolo del territorio casertano.

La conferma è arrivata direttamente dai neo sposi con una fotografia pubblicata su Instagram accompagnata da poche parole, semplici ma capaci di raccontare tutta l’emozione della giornata: “Ci siamo sposati il 26.06.2026. C’erano dei pioppi altissimi, un fiume, una Panda e tante persone che amiamo. È stato un giorno meraviglioso”.

Un matrimonio organizzato nel massimo riserbo

Nessun annuncio dell’ultimo minuto, nessuna diretta social e pochissime indiscrezioni prima della cerimonia. Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno scelto di vivere il loro matrimonio con estrema discrezione, circondati soltanto dai familiari e dagli amici più stretti.

Il rito civile si è svolto nella storica cornice del Belvedere di San Leucio, alle porte di Caserta, uno dei luoghi più affascinanti della Campania. Dopo il sì gli invitati hanno brindato insieme agli sposi prima di raggiungere la location scelta per i festeggiamenti privati.

Tra i dettagli che hanno incuriosito maggiormente c’è stato l’arrivo della sposa, che secondo quanto emerso è giunta alla cerimonia a bordo di una Panda, accompagnata dalle note de “Il Mondo” di Jimmy Fontana, una scelta semplice e originale perfettamente in linea con lo stile della coppia.

Il look degli sposi conquista i fan

Anche gli abiti hanno raccontato la personalità dei due protagonisti.

Aurora Leone ha rinunciato agli eccessi scegliendo un elegante abito corto in pizzo bianco, con maniche lunghe ricamate, delicati motivi floreali e un raffinato orlo smerlato sopra il ginocchio. Il look è stato completato da un bouquet di rose bianche e fogliame verde, un trucco molto naturale e un’acconciatura essenziale.

Accanto a lei, Simone Ruzzo ha puntato su un completo blu scuro, impreziosito da una camicia bianca indossata senza cravatta, per un risultato elegante ma rilassato.

Uno stile coerente con la filosofia che ha sempre caratterizzato la loro relazione: autenticità, semplicità e poca attenzione alle convenzioni.

Dalla comicità all’amore: una storia nata nei The Jackal

La loro storia è nata proprio dietro le quinte dei The Jackal.

Simone Ruzzo è tra i fondatori del collettivo nato nel 2005 insieme a Ciro Priello e Francesco Ebbasta, diventato negli anni uno dei fenomeni più importanti della comicità italiana tra web, televisione e cinema.

Aurora Leone, originaria della provincia di Caserta, è entrata nel gruppo nel 2019 dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico grazie a Italia’s Got Talent. Collaborazione dopo collaborazione, tra sketch, produzioni e viaggi di lavoro, il rapporto professionale si è trasformato in una storia d’amore che oggi ha trovato il suo naturale coronamento.

La proposta di matrimonio e quel “sì” ripetuto per tutta la vita

Solo pochi mesi fa Aurora aveva raccontato ai fan la proposta ricevuta da Simone con un lungo messaggio pubblicato sui social in occasione del suo compleanno.

“Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai visto, di svegliarci presto per vedere il mondo quando dorme, di non fermarci mai alle prime spiagge, di riposare dopo lunghe giornate ed infine mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano. Io sono così felice di averti dato sempre la stessa risposta: sì”.

Parole che oggi assumono un significato ancora più forte dopo il matrimonio celebrato a San Leucio.

Le immagini pubblicate dagli sposi hanno immediatamente raccolto migliaia di messaggi di auguri da parte di fan, colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Una festa lontana dalle luci del gossip ma ricca di emozioni autentiche, proprio come la storia d’amore che Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno scelto di costruire insieme.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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