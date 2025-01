Grande Fratello, Bernardo Cherubini: la tragedia del fratello, la grande paura e la sorpresa prima dell’addio

Tiziana ha sorpreso e commosso Bernando Cherubini prima dell'eliminazione

La puntata del 30 gennaio del Grande Fratello ha segnato l’eliminazione di Bernardo Cherubini, un momento ricco di emozioni e riflessioni per il concorrente. Durante la trasmissione il 61enne ha ripercorso la sua “linea della vita”, raccontando i momenti più significativi del suo percorso, dal legame con il fratello Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, alla dolorosa perdita dell’altro fratello, Umberto, in un tragico incidente aereo.

Il dolore per la perdita del fratello Umberto

Nel corso del suo racconto, Bernardo ha rivelato di essersi sentito a lungo responsabile della morte di Umberto e di aver attraversato un periodo buio in cui aveva pensato di togliersi la vita. Grazie al sostegno di Jovanotti, è riuscito a superare quel difficile momento e a trovare nuova forza per affrontare la vita.

Poi ha raccontato di Umberto, il fratello maggiore scomparso ormai diversi anni fa: “Lo vado a trovare in banca la mattina e gli dico che ho preso un biglietto per Santo Domingo. Lui prende una settimana di ferie, va a provare l’aereo per la scuola di volo e mi dice: ‘Ci vediamo a cena a casa del babbo’. A questa cena del 22 ottobre, Umberto non ci è mai arrivato perché l’aereo è caduto”.

“La metà dei vestiti con i quali giro in Casa sono suoi – ha continuato Bernardo -. Non voglio essere lui, ma è come se mi abbracciasse. Penso che sia colpa mia… ho pensato di andarmene a mia volta ammazzandomi. Lorenzo mi aiutò a convincermi a non farlo, Lorenzo mi ha detto di non farlo, che non lo avrebbe sopportato”.

Il dramma dello tsunami in Thailandia

Un altro evento sconvolgente nella vita di Bernardo è stato lo tsunami in Thailandia nel 2004, dal quale è sopravvissuto per miracolo. “Era un’onda lunghissima, infinita, ci ha sorpreso, era una situazione surreale. Anche lì colpa mia, la curiosità… ci siamo fermati e siamo stati travolti in un attimo. Mi ha salvato la mia compagna Tiziana” ha raccontato il concorrente.

“Ero sicuro di morire, mi ha tenuto per un braccio ed è riuscita a tirarmi fuori. Su quella spiaggia sono morte 5000 persone” – ha rimarcato sottolineando che ha rischiato di perdere la vita anche per la sua curiosità. “Dovevo scappare, ci siamo fermati e siamo stati travolti. Tiziana ha visto me e non mi ha mollato mai, avevo sbattuto la testa. Ci sono donne forti a volte vicino ad uomini deboli”. Da un anno non stanno più insieme.

La sorpresa di Tiziana e il loro legame speciale

Durante la puntata, Tiziana Fascianelli è entrata nella casa per riabbracciare Bernardo, sorprendendolo con parole di affetto e incoraggiamento. “Buonasera, non puoi parlare, finalmente il Grande Fratello è riuscito a farti stare zitto!” – ha scherzato prima di una battuta su Amanda Lecciso.

“Tu chiedi a me: ‘chissà se la potrò riconquistare’. Ma con Amanda come va a finire? É una bellissima donna, farei tifo per voi”. La cognata di Al Bano li ha raggiunto ed ha detto che Bernardo non fa altro che parlare di lei. Tiziana ha invitato Cherubini, visibilmente commosso, a non piangere: “Sono qui per portare un sorriso. Sei una persona meravigliosa e lo sai, smettila di pensare di avere colpe che non hai”.

Nonostante il loro legame di 23 anni, Bernardo e Tiziana non hanno mai deciso di sposarsi. “Entrambi veniamo da scelte diverse. Ho sempre preferito un aereo a una poltrona davanti a un camino acceso” ha spiegato Bernardo, raccontando il loro rapporto speciale.

Il legame con Jovanotti

Parlando del rapporto con il fratello Lorenzo, Bernardo ha sottolineato la complessità del loro legame: “Non voglio essere frainteso, è stato difficile e bello allo stesso tempo. La sua voglia di vivere, la sua allegria era contagiosa”. Alfonso Signorini non ha nascosto un pizzico di amarezza per non aver potuto approfondire il discorso del rapporto con Jovanotti. “Sai che non ne potevamo parlare’

L’eliminazione di Bernardo Cherubini segna la fine della sua avventura nel Grande Fratello, ma la sua storia ha emozionato e toccato il cuore di molti telespettatori.