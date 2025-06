La volta buona, spettatore interrompe il gioco in diretta: appello e stoccata al governo, la reazione di Balivo

Caterina Balivo

Martedì 17 giugno, la puntata de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, ha avuto un epilogo decisamente inaspettato. Durante il consueto gioco telefonico con il pubblico da casa, uno spettatore ha colto l’occasione per lanciare un messaggio di forte critica sociale, scatenando sorpresa e imbarazzo in studio.

Il gioco telefonico interrotto dal messaggio di protesta

Come da consuetudine nella parte finale della trasmissione, la conduttrice ha aperto le linee telefoniche per permettere a uno spettatore di partecipare a un semplice gioco a premi: scegliere un numero da uno a sei con la speranza di essere baciato dalla fortuna. «Vediamo se riusciamo a portare fortuna a qualcuno a casa», ha annunciato sorridente Caterina Balivo.

A rispondere è stato un uomo che si è presentato come Valerio, da Piacenza. Tuttavia, invece di scegliere un numero, lo spettatore ha preso la parola per esprimere un messaggio inaspettato:

«No, no, un momento, chiedo scusa. Voglia scusarmi. Colgo l’occasione de La volta buona – aspettavo questo momento e la Rai me l’ha permesso, ma pensi un po’ – è un po’ machiavellico tutto quello che potrebbe apparire che dico, ma c’è gente che ha fame e ha sete. Le cucurbitacee al Governo possono dare acqua. I bambini no, si dissetano con le lacrime delle madri. Io non voglio essere complice di questa cosa che veramente mi sconvolge.»

Le “cucurbitacee”, termine botanico che designa piante come zucchine, cocomeri e meloni, è stato utilizzato come evidente metafora ironica per riferirsi ai membri del Governo.

La reazione di Caterina Balivo

La conduttrice ha ascoltato con pazienza il monologo telefonico, pur mantenendo un’espressione di evidente disagio per l’intervento non previsto. Terminato lo spazio a disposizione, Caterina Balivo è intervenuta per chiudere il collegamento:

«Valerio, capiamo il suo stato d’animo».

Lo spettatore, con tono pacato, si è scusato: «Chiedo scusa a lei che è una persona molto gentile». Ma la presentatrice ha tenuto a chiarire:

«Io gentilmente le ho chiesto, visto che lei si è prenotato, se voleva scegliere un numero. Purtroppo il tempo è finito, quindi dovrà riprenotarsi e comunque lei ha tolto la possibilità a qualcun altro di partecipare al gioco».

Infine, Caterina Balivo ha salutato i telespettatori, dando appuntamento alla prossima puntata.

Una protesta singolare, ma significativa

L’intervento di Valerio ha destato reazioni miste tra il pubblico. C’è chi ha apprezzato il suo coraggio nel denunciare, seppur in modo criptico, un disagio sociale, e chi invece ha criticato la scelta di interrompere un momento leggero della trasmissione. Resta il fatto che anche attraverso i canali dell’intrattenimento emergono voci che chiedono ascolto e attenzione.

Al termine de #LaVoltaBuona di oggi (17 giugno 2025) Valerio chiama durante il gioco del programma per fare un appello. Fa un riferimento al governo, non è chiaro (pare dica una frase tipo "la cucurbitacea al governo") ma crea comunque un momento di evidente imbarazzo in studio. pic.twitter.com/yArkgJ5gs9 — LALLERO (@see_lallero) June 17, 2025