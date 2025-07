Simona Ventura torna al timone di un reality e si prende ‘mezzo’ Grande Fratello: svolta Mediaset

Simona Ventura opinionista de L'Isola dei Famosi

Grandi manovre in casa Mediaset per la prossima stagione televisiva. È ufficiale: Simona Ventura condurrà la nuova edizione del Grande Fratello dedicata esclusivamente ai concorrenti non famosi. La notizia, anticipata da Hit su Affari Italiani, è stata confermata anche da fonti interne.

Una scelta che segna un ritorno importante: dopo aver reso iconico L’Isola dei Famosi, “Super Simo” si riprende il ruolo che più le appartiene — quello di padrona di casa di un reality vero e proprio. Negli ultimi anni aveva ricoperto ruoli diversi, dalla voce narrante de Il Collegio alla conduzione di format come Music Farm, The Voice of Italy e Il Contadino Cerca Moglie, fino a Temptation Island Vip su Canale 5.

Un provino per tornare alla grande

Eppure, nonostante l’esperienza, a Cologno Monzese non si sono lanciati subito: prima di darle ufficialmente le chiavi del programma, Ventura ha dovuto affrontare un vero e proprio provino, registrando una puntata pilota per testare le sue capacità nella gestione di collegamenti, lanci e imprevisti. Il risultato? Secondo i retroscena, sarebbe stato un successo: chi ha assistito alla prova avrebbe “applaudito” la sua performance, definendola un ritorno ai fasti dei suoi anni d’oro.

In lizza per la conduzione c’erano anche altri nomi, come Alessandra Viero, reduce da Pomeriggio Cinque News, ma alla fine è prevalsa la scelta più naturale e televisivamente credibile. Anche perché, dopo anni di conduzioni affidate a giornalisti prestati all’intrattenimento, a Cologno sembrano voler tornare a valorizzare i professionisti dello spettacolo puro. Una mossa che Pier Silvio Berlusconi ha fortemente voluto.

Due edizioni, due conduttori

L’edizione 2025 del Grande Fratello segna anche un cambio di rotta strutturale: due stagioni ben distinte, nel solco della tradizione ma con una chiara separazione tra “nip” e “vip”.

Da ottobre a dicembre 2025 andrà in onda l’edizione con concorrenti non famosi , condotta appunto da Simona Ventura.

andrà in onda l’edizione con , condotta appunto da Simona Ventura. Da gennaio ad aprile 2026, invece, toccherà di nuovo ad Alfonso Signorini tornare alla guida del Grande Fratello Vip, edizione celebrativa dei 25 anni del reality, con un cast formato anche da ex gieffini.

Le due edizioni condivideranno la stessa location, ma saranno completamente autonome: nessuna staffetta, nessun collegamento tra i due cast, nessun concorrente che “passa” da una serie all’altra.

Il ritorno di Super Simo

Dopo il ruolo da opinionista a L’Isola dei Famosi, questo ritorno alla conduzione rappresenta una nuova sfida e, al tempo stesso, una rivincita per Simona Ventura, una delle poche professioniste della tv capaci di tenere le redini di un reality senza perdere ritmo e autorevolezza.

L’appuntamento con il Grande Fratello “nip” è per ottobre 2025 su Canale 5. Da gennaio, invece, tornerà Signorini con il suo collaudato stile alla guida del GF Vip.