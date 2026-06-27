‘Finalmente mi hai baciato’: Francesca Michielin sposa Davide Spigarolo, poi la fuga in Vespa e quel dettaglio del look che conquista tutti

Francesca Michielin è convolata a nozze

La cantante ha detto sì a Bassano del Grappa al preparatore atletico Davide Spigarolo dopo quattro anni d’amore

Dopo quattro anni insieme Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono diventati marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato nella Pieve di Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, il luogo dove la cantautrice è cresciuta e che ha scelto per pronunciare il fatidico sì davanti ai familiari e agli amici più stretti.

A poche ore dalla cerimonia, è stata la stessa artista a condividere sui social tutta la felicità del momento con una frase che ha emozionato migliaia di fan: “Finalmente mi hai baciato. Vado a dormire con il cielo in bocca”. Un messaggio semplice, ma capace di raccontare l’intensità di una giornata vissuta lontano dai riflettori.

Un matrimonio intimo tra cento girasoli

Gli sposi hanno voluto una celebrazione elegante ma senza eccessi. La chiesa è stata decorata con centinaia di girasoli, fiore simbolo della giornata, che hanno trasformato la navata in un percorso luminoso fino all’altare.

La coppia ha scelto di mantenere la massima riservatezza anche sull’organizzazione dell’evento. L’accesso è stato limitato ai soli invitati e l’area circostante è stata controllata per garantire privacy durante tutta la cerimonia.

Ad accompagnare il rito religioso anche un momento speciale: Francesca Michielin ha cantato l'”Hallelujah” di Haim, regalando agli ospiti un’esibizione particolarmente emozionante.

Il look della sposa conquista i fan

Per il giorno più importante, la cantante ha scelto di rimanere fedele al suo stile.

Abito bianco essenziale, senza ricami vistosi né dettagli appariscenti, capelli sciolti, scarpe bianche con tacco basso e un make-up naturale hanno caratterizzato il suo look.

A sorprendere è stato però un particolare decisamente fuori dagli schemi. Invece della classica manicure nude o rosa, Francesca ha sfoggiato unghie corte a mandorla con uno smalto verde acido, un richiamo all’immaginario del suo ultimo progetto artistico, Magia Bianca, dove affronta temi legati al folklore, alla natura e alle antiche tradizioni popolari.

Lo sposo, invece, ha indossato un elegante completo color tabacco, impreziosito da un girasole all’occhiello, perfettamente in sintonia con gli allestimenti floreali scelti per il matrimonio.

L’omelia tra musica e sport

Durante la celebrazione l’abate don Andrea Guglielmi ha costruito un’omelia molto personale, intrecciando alcuni passaggi delle canzoni più celebri di Francesca Michielin con la storia sportiva dello sposo.

Davide Spigarolo, infatti, è un ex saltatore in alto e oggi lavora come preparatore atletico. È inoltre figlio di Gabriella Dorio, campionessa olimpica dei 1500 metri ai Giochi di Los Angeles del 1984.

Un momento particolarmente toccante è stato quello della consegna delle fedi da parte dei nonni della cantante, seguito dal ringraziamento degli sposi agli invitati, ai quali hanno promesso di costruire una famiglia aperta all’accoglienza e alla condivisione.

La fuga in Vespa e il romantico messaggio

Terminata la cerimonia, gli sposi hanno salutato tutti in modo originale.

Sono saliti a bordo di una Vespa rossa, entrambi con il casco, dirigendosi verso la location scelta per il ricevimento. Francesca, per via dell’abito lungo, si è seduta lateralmente, regalando una delle immagini più condivise della giornata. Il breve video pubblicato sui suoi profili social mostra i due sorridenti mentre attraversano le strade di Bassano del Grappa.

Sotto il post pubblicato dalla cantante sono arrivati migliaia di messaggi di auguri da parte di colleghi, amici e fan, che hanno celebrato una coppia capace di vivere uno dei momenti più importanti della propria vita con semplicità, eleganza e autenticità.